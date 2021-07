ECDC recomenda duas doses da vacina para pessoas de risco que já tenham tido Covid-19

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla inglesa) recomenda a administração de duas doses de vacina contra a covid-19 a pessoas de risco, mesmo que tenham estado anteriormente infetadas com o novo coronavírus, SARS-CoV-2. "Na ausência de provas sobre a eficácia de uma dose de vacina em indivíduos previamente infetados contra o previsto domínio da variante de preocupação Delta, […] o ECDC aconselha a administração de um curso completo de vacinação a todos os indivíduos com risco acrescido de covid-19 grave, independentemente da infeção anterior", indica o organismo, em resposta escrita enviada, esta sexta-feira, à agência Lusa. A posição surge numa altura em que países como Portugal, Áustria, Croácia, Estónia, França, Alemanha, Irlanda, Holanda, Eslovénia e Espanha administram apenas uma dose de vacina a pessoas anteriormente infetadas, e em que a variante Delta do vírus, inicialmente detetada na Índia e mais transmissível que qualquer outra, se propaga rapidamente na União Europeia (UE). No caso de Portugal, apenas uma dose de vacina é recomendada a estas pessoas – para as vacinas com calendário de duas doses. É administrada seis meses após a infeção. Questionado sobre esta opção dos países, incluindo Portugal, o ECDC indica à Lusa que "as estratégias nacionais de vacinação devem ter em conta o contexto epidemiológico local, entre outras coisas".

EMA remete decisão para Estados-membros

Também questionada pela Lusa, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) informa, em resposta escrita, que “as decisões sobre a forma como as vacinas devem ser administradas continuam a ser uma responsabilidade dos organismos especializados que orientam a campanha de vacinação em cada Estado-membro”. “Estes organismos estão em melhor posição para ter em conta as condições locais, incluindo a propagação do vírus — especialmente quaisquer variantes preocupantes —, a disponibilidade de vacinas e as capacidades do sistema nacional de saúde”, refere a EMA à Lusa. O regulador europeu adianta que as vacinas por si autorizadas “protegem contra todas as estirpes que são dominantes na UE”, incluindo a Delta. Ainda assim, admite necessidade de “vigilância”. Na maioria dos países europeus, são administradas duas doses mesmo a quem esteve anteriormente infetado com o novo coronavírus, como Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlândia, Hungria, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Polónia, Roménia, Eslováquia e Suécia, segundo dados do ECDC.