Detida mulher que provocou queda grave na Volta a França

Foi detida a mulher que, no último sábado, provocou uma das quedas mais aparatosas da história da Volta a França. A espectadora foi identificada e detida em Landerneau.

A mulher colocou-se no caminho dos ciclistas com um cartaz, perto do cume da colina Saint-Rivoal, em Saint-Cadou, na tentativa de aparecer nas câmaras, e fez com que dezenas de atletas caíssem e muitos sofressem ferimentos. Desde então, as autoridades francesas procuravam a espetadora.