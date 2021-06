Vacina da Moderna produz anticorpos contra a variante Delta

Veja também:

A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Moderna produz anticorpos contra a variante delta, anunciou a biotecnológica sediada no Massachusetts, nos Estados Unidos da América (EUA).

"A vacinação com a Moderna produz títulos [um teste laboratorial que avalia a concentração] neutralizantes contra todas as variantes testadas, incluindo versões adicionais da variante beta e das variantes delta", dá conta um comunicado divulgado pela biotecnológica.

De acordo com a nota, a vacina produzida pela Moderna também produz anticorpos contra as variantes do SARS-CoV-2 identificadas na Nigéria, Uganda e Angola.

Para concluir a eficácia do fármaco, explicita o comunicado, foram recolhidas "amostras de oito participante obtidas uma semana" depois de receberem a segunda dose.

A análise revelou "impacto mínimo em títulos neutralizante contra a variante alfa" e também "uma redução modesta em títulos neutralizantes contra a delta".