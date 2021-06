França regista 45 mortos em 24 horas e com variante Delta a progredir

A França registou 45 mortos e 2.1314 novos infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas, numa altura em que a variante Delta, considerada mais contagiosa e virulenta, continua a progredir no país, anunciaram esta terça-feira as autoridades do país.

A variante Delta (detetada pela primeira vez na Índia) continua a progredir no território francês, sendo responsável por mais de 21% das novas contaminações em Île-de-France, região parisiense.

Em resposta a esta variante, as autoridades francesas estão a despistar massivamente os focos de contaminação e a insistir na vacinação.

De acordo com o Ministério da Saúde francês, 33.690.499 de pessoas em França já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e um terço da população, ou seja, 22.265.100 pessoas, já está completamente vacinada, com duas doses do fármaco.

Os hospitais franceses têm atualmente 8.627 pessoas infetadas com o coronavírus Sars-Cov-2 internadas, dos quais 1.250 estão nos cuidados intensivos com formas graves da doença.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 3.925.816 mortos no mundo, resultantes de mais de 181 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.092 pessoas e foram confirmados 877.195 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.