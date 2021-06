Brasil é o segundo país com mais óbitos em todo o mundo

Veja também:

O Brasil registou 618 mortos e 27.804 casos de Covid-19, totalizando 514.092 óbitos e 18.448.402 infeções desde a chegada da pandemia ao país, em fevereiro de 2020.

Estes números ficaram abaixo da média registada na semana passada, quando o Brasil atingiu um novo recorde diário de infeções pelo sars-cov-2 (115.228 casos na quarta-feira). Contudo, as autoridades de saúde do país justificam essa discrepância com a falta de recursos humanos para processar os dados ao fim de semana, acabando por serem consolidados às terças-feiras.

Neste momento, o Brasil é o segundo com mais óbitos em todo o mundo, depois dos Estados Unidos, e o terceiro com mais casos, superado pelos norte-americanos e pela Índia, encontrando-se a atravessar uma terceira vaga da pandemia, segundo especialistas.

A taxa de incidência da doença no país, com 212 milhões de habitantes, é hoje de 245 mortes e 8.779 casos por 100 mil habitantes.

São Paulo continua a ser o foco da pandemia no país, concentrando 3.700.378 diagnósticos positivos de Sars-CoV-2 e 126.112 vítimas mortais.

O Distrito Federal (DF), que engloba a capital do Brasil, Brasília, começou hoje a vacinar contra a covid-19 a sua população sem-abrigo com o imunizante da Janssen, de dose única.

"Como a vacina Janssen é de dose única, esse público já sai daqui imunizado. Isso é muito importante, pois essas pessoas não costumam voltar para tomar a segunda dose da vacina. Isso ocorreu em outros Estados que aplicaram vacinas que necessitavam de duas doses", disse à imprensa local a gerente de Atenção à Saúde de Populações em Situação Vulnerável e Programas Especiais da Secretaria de Saúde do DF, Denise Ocampos.

Até ao momento, cerca de 12% da população brasileira recebeu a imunização completa contra a Covid-19.

A pandemia provocou pelo menos 3.925.816 de vítimas em todo o mundo, resultantes de 181.026.547 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.