Incêndio de grandes dimensões destrói estação em Londres

Um incêndio numa estação de caminhos-de-ferro em Londres mobilizou esta segunda-feira 100 bombeiros no sudeste da cidade. As chamas atingiram toda a estação, além de terem incendiado três lojas no edifício e algumas viaturas.

Nas redes sociais, é possível ver uma densa nuvem constante de fumo a sair da estação Elephant & Castle, precedida de uma explosão.