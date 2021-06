Antigo jornalista detido no aeroporto de Hong Kong

Fung é o sétimo membro do pessoal do Apple Daily a ser detido por razões de segurança nacional nas últimas semanas. As detenções ocorreram numa altura em que as autoridades de Hong Kong reprimem a dissidência na cidade semi-autónoma, prendendo a maioria das figuras pró-democráticas proeminentes da cidade e reformulando as leis eleitorais de Hong Kong para manter as vozes da oposição fora da legislatura.

Segundo a agência Reuters, as autoridades acrescentaram ainda que ele tinha sido detido e que as investigações prosseguiam.

A polícia, que normalmente não divulga nomes de pessoas detidas, disse, numa declaração, que um homem de 57 anos tinha sido preso no aeroporto por "conspirar com países estrangeiros ou forças estrangeiras para pôr em perigo a segurança nacional".

A polícia de Hong Kong deteve um antigo jornalista sénior do agora encerrado Apple Daily, no aeroporto, no domingo à noite, por suspeita de infração à lei de segurança nacional.

No início do mês de junho, as autoridades congelaram bens no valor de quase 2 milhões de euros (2,3 milhões de dólares) ligados ao jornal Apple Daily, forçando-o a cessar operações. O jornal imprimiu a sua edição final na semana passada, citando a segurança dos funcionários e a incapacidade de pagar salários.

As autoridades de Hong Kong dizem que dezenas de artigos do jornal podem ter violado uma lei de segurança nacional imposta pela China, a primeira instância das autoridades a visar reportagens dos meios de comunicação social ao abrigo da legislação.

A Associação de Jornalistas de Hong Kong, reagindo às notícias sobre a detenção no aeroporto, condenou novamente a polícia por ter como alvo os jornalistas, e pediu-lhes que explicassem o incidente.

"A HKJA reitera que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa são valores fundamentais de Hong Kong", afirmou a associação numa declaração. "Se mesmo a escrita não puder ser tolerada, será difícil para Hong Kong ser considerada como uma cidade internacional".

O encerramento do Apple Daily e a prisão dos seus jornalistas causaram um arrepio na indústria dos media de Hong Kong.

O jornal Stand News, um canal online pró-democracia, afirmou numa declaração, no domingo, que iria retirar os comentários publicados no seu site antes de junho e parar os seus esforços de angariação de fundos por causa das preocupações com a lei de segurança nacional em vigor.

As medidas foram tomadas para proteger os apoiantes, escritores e redatores da "inquisição literária" de Hong Kong, disse o Stand News numa declaração.

Apesar das medidas cautelares tomadas, o Stand News comprometeu-se a continuar a divulgar as notícias.

"Nos últimos seis anos e meio, a equipa do Stand News passou por provações e dificuldades com o povo de Hong Kong, acarinhando-se mutuamente e tecendo a memória comum da sobrevivência de Hong Kong", lê-se numa declaração do canal.

"Para transmitir estas memórias, vamos manter-nos nos nossos postos, caminhar com o povo de Hong Kong ... e escrever e gravar as notícias e acontecimentos de Hong Kong".