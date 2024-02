Carro do Ano 2024. Sete carros finalistas são elétricos ou eletrificados

Está feita a escolha pelos 20 jurados que testaram os 22 candidatos a finalistas do Seguro Direto Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal. Os sete finalistas a carro do ano 2024 são elétricos ou eletrificados.

2024 é o ano do carro elétrico ou eletrificado em Portugal. Os modelos escolhidos para Carro do Ano são, por ordem alfabética, o Byd Seal, o Hyundai IONIQ 6, o Hyundai Kauai, o Renault Espace, o Toyota C-HR, o Toyota Prius e o Volvo EX30.



Entre o lote de eleitos, um corresponde a uma entrada direta do mercado chinês em Portugal, com o Byd Seal.



Duas marcas conseguem ter dois modelos como finalistas. a Hyundai com o IONIQ 6 e o Kauai, e o Toyota com o C-HR e o Prius.

Um dos sete carros será o sucessor do Renault Austral, a escolha dos jurados em 2023.



O vencedor será conhecido em março, juntamente com os eleitos de entre os 42 modelos inscritos que se distribuem pelas categorias de Citadino, Desportivo/Lazer, Familiar, Suv Compacto (que inclui Crossovers), Grande Suv, Elétrico, Híbrido e Híbrido Plug-in.

Pela primeira vez, o júri vai ainda atribuir o Prémio Design ao modelo que mais destacar besta área, e escolher um dispositivo inovador que beneficie o condutor e a condução.

A Comissão Executiva do Carro do Ano/Troféu de Cristal vai, também, distinguir a personalidade do ano no sector automóvel.