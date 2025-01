Conselho de Estado arranca sem Balsemão e Lobo Xavier. Ventura atrasado

A reunião do Conselho de Estado sobre a crise política na Madeira já começou, no Palácio de Belém, com as ausências do ex-primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão, do antigo líder parlamentar do CDS, António Lobo Xavier e sem a presença do presidente do Tribunal Constitucional, José João Abrantes.

Os trabalhos do Conselho de Estado começaram sem o líder do Chega, André Ventura, que anunciou, previamente, através do seu gabinete de imprensa que irá chegar com mais de uma hora de atraso a Belém e pretende, aliás, fazer declarações aos jornalistas na Sala das Bicas sobre a desagregação de freguesias, tema discutido e aprovado esta sexta-feira no Parlamento.

Registe-se que, recentemente, André Ventura escreveu ao Presidente da República uma carta a solicitar um Conselho de Estado sobre a segurança em Portugal, missiva que Marcelo Rebelo de Sousa remeteu para os restantes conselheiros de Estado para avaliação.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, está a participar no Conselho de Estado por videoconferência, a partir da Alemanha, onde está a participar na cimeira do Partido Popular Europeu (PPE), família política europeia do PSD. Também a vice-presidente social-democrata, Leonor Beleza, está a acompanhar a reunião à distância.

Todos os restantes conselheiros de Estado já entraram no Palácio de Belém para discutir a crise política na Madeira. O líder do Governo regional, Miguel Albuquerque já fez saber que deseja eleições legislativas antecipadas para março, data que irá defender na reunião do órgão político de aconselhamento do Presidente da República.

Entre os conselheiros de Estado presentes na reunião estão o líder do PS, Pedro Nuno Santos, que chegou acompanhado do presidente do partido, Carlos César, mas também a maestrina Joana Carneiro, a escritora Lídia Jorge e os ex-presidentes da República Ramalho Eanes e Cavaco Silva.