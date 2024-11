Prazo alargado: vítimas de abusos na igreja podem pedir compensação até 31 de março

O prazo para as vítimas de abuso sexual na Igreja apresentarem pedidos de compensação financeira foi alargado até 31 de março de 2025. A notícia foi avançada esta quinta-feira em conferência de imprensa, no final da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), em Fátima.

A data inicialmente estabelecida no regulamento já divulgado era 31 de dezembro de 2024 – segundo a CEP, este alargamento “não atrasa o andamento dos processos”, que estavam a ser tratados “em articulação pelo Grupo VITA, pelas Comissões Diocesanas de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis e respetiva Equipa de Coordenação Nacional”.

A Conferência Episcopal anunciou ainda que se “prevê que todos estes processos fiquem concluídos até ao final de 2025”.

Na sequência do debate público das últimas semanas sobre a necessidade de as vítimas terem de relatar a sua história de novo (algumas já o fizeram juntos dos membros da extinta Comissão Independente), para obterem uma compensação financeira, a Conferência Episcopal Portuguesa adianta agora que o regulamento “está previsto de forma a evitar-se um processo de revitimização da parte de quem faz o pedido de compensação” e diz que “se o relato da situação abusiva vivenciada for já do conhecimento do Grupo VITA, das Comissões Diocesanas ou dos Institutos Religiosos e das Sociedades de Vida Apostólica, não se torna necessário repetir os dados referentes a esse mesmo relato”.

[em atualização]