Morreu Paul Di'Anno, antigo vocalista dos Iron Maiden

Morreu esta segunda-feira Paul Andrews, mais conhecido como Paul Di'Anno, aos 66 anos. O falecimento do antigo vocalista da banda Iron Maiden foi confirmado pela representante do músico, Conquest Music.

A sua última criação foi o álbum "The Book of the Beast", que lançou em nome próprio em setembro deste ano e que conta com vários temas que lançou após a saída dos Iron Maiden.