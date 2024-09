Montenegro teve reuniões "discretas", mas não secretas

"Não há reuniões secretas na residência oficial do primeiro-ministro." Foi assim que o gabinete de Luís Montenegro reagiu às notícias de que o chefe do Executivo teria tido encontros secretos com o líder do Chega nesta manhã de segunda-feira para discutir o Orçamento do Estado. Ao que a Renascença apurou, tanto André Ventura como o presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, estiveram, de facto, reunidos com o primeiro-ministro.

"Há encontros com entidades e personalidades de várias áreas, incluindo líderes políticos, sobre temas de interesse nacional, que ocorrem muitas vezes com discrição e sem a presença da comunicação social", lê-se na nota de imprensa. Ou seja, Luís Montenegro tem reuniões discretas, mas não secretas.

A notícia de uma reunião não anunciada entre Luís Montenegro e André Ventura foi inicialmente avançada pela CNN, e tanto o governo como fontes no Chega preferiram não comentar. Apesar disso, pouco depois o gabinete do primeiro-ministro decidiu enviar a nota às redações.

Pouco depois, foi a Iniciativa Liberal a confirmar à Renascença que Rui Rocha, líder do partido, foi a São Bento durante a manhã desta segunda-feira para discutir o Orçamento do Estado com o chefe do governo.

"A Iniciativa Liberal confirma que o Presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, teve uma reunião logo à primeira hora da manhã com o Sr. Primeiro-ministro, no âmbito da situação política e das negociações do orçamento do estado", pode ler-se em comunicado enviado aos jornalistas.

Para sexta-feira está agendado um encontro entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, líder do Partido Socialista.