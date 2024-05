Quatro distritos a norte sob aviso amarelo devido a chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje sob aviso amarelo os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga, devido à previsão de chuva.

O aviso amarelo é o menos grave e vigora a partir das 03:00 de domingo no Porto, até às 18:00, devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes.

Em Viana do Castelo, o aviso é válido desde hoje, até às 18:00 de domingo, esperando-se precipitação persistente e, por vezes, forte.

Aveiro está sob aviso amarelo entre as 03:00 e as 18:00 de domingo e Braga encontra-se sob aviso até à mesma hora.