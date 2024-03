Consumo de "podcasts" cresce 33% em seis meses

O consumo de "podcasts" cresceu 33% em seis meses, revela esta quinta-feira um estudo da Gfk Metris para a Impresa, que analisa os hábitos de consumo deste meio que cada vez mais faz parte da rotina diária dos portugueses.

"Globalmente, 34% dos inquiridos contactam com este meio para uma exposição média diária de 1h10 minutos, mas tal como os restantes "new media", observa-se uma clara diferença geracional", refere o estudo.

A geração Z [nascidos entre os meados da década de 90 e inícios de 2000] regista 43% de contacto com o "podcast" para uma utilização média diária de 1h19m, enquanto a geração Y (Millenials, nascidos no ínício dos anos 80 até meados dos 90] regista 46% de contacto para uma utilização média diária de 1h15m.

A geração X [nascidos entre os anos 60 e 70] regista 39% de contacto, para uma utilização de média diária de 1h03m e os "boomers" [nascidos anteriormente] conta com 22% de contacto para uma audição média diário de 1h06m.

"O estudo traça também os outros hábitos de consumo dos podcasts", como o facto de "90% dos inquiridos" ouvir "podcasts" sozinho.

Em média "cada inquirido ouve cinco "podcasts" diferentes" e "o dispositivo mais utilizado (83%) para ouvir "podcasts" é o telemóvel, e é em casa (69%) ou no carro (42%) o local onde mais ouvem", lê-se no comunicado.

Mais de um terço (34%) dos inquiridos "ouve "podcasts" todos os dias ou quase todos os dias" e, "em média, quando ouvem "podcasts", dedicam uma hora a ouvi-los".

A maioria (58%), "sempre que ouve um "podcast", ouve-o na totalidade".

Quase dois terços (65%) ouve "podcasts nacionais", sendo o humor, atualidade e entrevistas "os conteúdos que mais gostam de ouvir", sendo que o que "mais influencia na escolha de um "podcast" é o tema, seguido do apresentador/autor, sendo que Ricardo Araújo Pereira é a figura pública que mais gostam de ouvir, depois surgem Nuno Markl e Joana Marques".

De acordo com o estudo, "30% dos inquiridos considera que os "podcasts" são muito importantes no seu dia-a-dia e 31% considera que são um meio muitíssimo relevante na comunicação das marcas". .

Em termos de periodicidade, 34% prefere semanal e 21% gostaria que fosse diária.

A Impresa tem atualmente "mais de 40 "podcasts" com publicação regular diária ou semanal e já lançou mais de 80 projetos nos últimos anos", sendo que "73% dos inquiridos ouve "podcasts" do grupo".

O estudo da Gfk Metris "foi baseado numa abordagem quantitativa e para tal realizaram-se 800 entrevistas a indivíduos de ambos os géneros, com idade igual ou superior a 16 anos, consumidores de "podcasts" (ouvem "podcasts" pelo menos uma vez por mês), residentes em Portugal Continental".

As entrevistas foram realizadas em dezembro passado.

"A informação foi recolhida através de inquérito "online" acedido diretamente pelos entrevistados, previamente informados deste projeto através de um "mail" com informações referentes ao mesmo e com o "link" de acesso ao inquérito, através do sistema CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)", refere o estudo.