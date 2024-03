Auxiliares de ação educativa. "Somos poucas para tantas crianças"

Limpeza, arrumação e conservação da escola, bem como do equipamento e material didático e informático. Garantir a segurança, através do atendimento e encaminhamento de quem se dirige à escola e do controlo das entradas e saídas. Apoio aos alunos, incluindo a prestação de primeiros socorros e o acompanhamento a unidades de cuidados de saúde. Apoio aos serviços de ação social escolar e aos professores. Estabelecer ligações telefónicas e prestar informações. Receber e transmitir mensagens.

São estas as funções dos auxiliares de ação educativa nas escolas.



São também responsáveis pela reprodução de documentos e pela realização de pequenas reparações. Devem exercer, quando necessário, tarefas de apoio de modo a permitir o normal funcionamento de laboratórios e bibliotecas escolares. Assegurar o controlo de gestão de stocks necessários ao funcionamento da reprografia. Efetuar, no interior e exterior, tarefas indispensáveis ao funcionamento dos serviços.

A listra de atribuições dos auxiliares de ação educativa está expressa no decreto-lei nº 184/2004, de 29 julho, que estabelece o regime estatutário específico do pessoal não docente dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. Mas há muito que esta classe profissional exerce mais funções do que as previstas.

Entrou há 36 anos no agrupamento de escolas de São João da Talha como Auxiliar de Ação Educativa. Glória Ribeiro está de cartaz na mão, onde avisa que não é cantoneira. Mas faz de tudo.