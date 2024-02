Joana Marques lança o movimento "free Goucha"

Joana Marques continua debruçada sob os momentos marcantes da gala que marcou os últimos dias: o aniversário da TVI.

Desta vez o ponto mais importante é a homenagem feita a Manuel Luís Goucha. Para os mais desatentos, Joana Marques explica o momento: “Então, passou um vídeo muito lindo com imagens do Goucha desde bebé, e depois a Cristina e o Moniz subiram ao palco para recordar algumas cláusulas do contrato com a TVI... sabem aquelas partes que estão escritas em letra microscópica? É isso.”