“Portugal está sempre com a vossa independência”. Marcelo discursa em ucraniano

Marcelo Rebelo de Sousa celebrou esta manhã o Dia da Independência da Ucrânia e para surpresa dos presentes, discursou em ucraniano.

O Presidente da República termina esta quinta-feira a visita de dois dias a Kiev Ucrânia com um encontro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Nas cerimónias, Marcelo fez um curto discurso, enaltecendo a ligação dos dois países.

"Parabéns, Ucrânia! Portugal estará, e está, sempre com a vossa independência. No passado – na condenação da intolerável invasão russa. No presente – no apoio, todo ele – à vossa legítima defesa, sem a qual não haveria, nem haverá, paz e segurança na Europa”, disse o Presidente português.

Frente à Catedral de Santa Sofia, Marcelo defendeu que recordou o apoio à Ucrânia no futuro na União Europeia e na NATO.

“No futuro – na União Europeia e na NATO. Um abraço para todo o corajoso e indomável Povo ucraniano. E um especial para os Vossos irmãos, e nossos irmãos, que vivem em Portugal! Viva a Ucrânia independente! Viva a fraternidade entre os Povos ucraniano e português!", terminou Marcelo Rebelo de Sousa.

Antes do discurso do Presidente da República, Zelensky agradeceu o apoio de Portugal à Ucrânia na guerra. “Obrigado Presidente, pela forma como o povo português tem demonstrado apoio ao povo ucraniano desde o início do conflito”.