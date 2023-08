Grupo Dia sai de Portugal

A Auchan comprou os supermercados das marcas Minipreço e Mais Perto. Um negócio no valor de 155 milhões de euros.

A Auchan Portugal anunciou esta quinta-feira que comprou as 498 lojas até agora detidas diretamente pela Dia, ou em regime de franchising, e três armazéns.

Os 2650 colaboradores do Minipreço serão integrados no grupo francês.

Com esta operação, a Auchan reforça a sua presença no mercado português enquanto o grupo espanhol Dia sai do sector da distribuição no nosso país.

O negócio, hoje anunciado num comunicado conjunto, ainda precisa de aprovação da Autoridade da Concorrência, mas as empresas acreditam que a transação pode estar concluída nos próximos meses.

O grupo Dia – em Portugal desde 1993 - tem passado por dificuldades financeiras. Agora justifica a saída com uma aposta na “distribuição alimentar de proximidade, nos países onde tem uma posição de relevância que lhe permita estabelecer a sua proposta de valor com a ambição de ser a loja de bairro e online favorita dos clientes”.