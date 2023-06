Dois cirurgiões do Hospital de Faro suspensos por alegada má prática

Dois cirurgiões do Hospital de Faro vão ser suspensos provisoriamente pela Ordem dos Médicos, avança o jornal Expresso.

Os médicos são suspeitos de má prática clínica.

A decisão do colégio disciplinar da Ordem dos Médicos acontece na sequência de uma denúncia avançada por uma jovem médica que estava no início da especialidade.

Contactado pela Renascença, o Centro Hospitalar do Algarve responde que não foi notificado da suspensão dos médicos cirurgiões.

No passado mês de abril, o bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, anunciou a criação de uma comissão técnica para investigar as denúncias de alegados erros médicos no Hospital de Faro.

Esta comissão surgiu na sequência da queixa efetuada pela médica interna Diana de Carvalho Pereira, relatada na sua conta na rede social Twitter, na Polícia Judiciária sobre "11 casos ocorridos entre janeiro e março" no hospital de Faro de "erro/negligência" no serviço de cirurgia.



Segundo a médica, dos casos relatados de 11 doentes, "três morreram, dois estão internados nos cuidados intermédios, os restantes tiveram lesão corporal associada a erro médico, que variam desde a castração acidental, perda de rins ou necessidade de colostomia para o resto da vida".

O Ministério Público também instaurou um inquérito sobre alegados erros e casos de negligência no serviço de cirurgia do Hospital de Faro.