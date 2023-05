CGT e UGT saem à rua

Os trabalhadores vão assinalar este dia 1.º de Maio participando nas várias iniciativas de rua que a CGTP promove em vários pontos do país e a UGT, em Lisboa, em que o principal mote é a exigência de melhores salários e pensões.

A CGTP espera levar a cabo no Dia do Trabalhador "uma grande jornada de luta nacional, com os trabalhadores a encherem as ruas e praças de norte a sul de Portugal e nas regiões autónomas".

As comemorações promovidas pela intersindical liderada por Isabel Camarinha têm como lema "Mais salário, mais direitos, melhores pensões! Contra o aumento do custo de vida".

As comemorações do Dia do Trabalhador, em Lisboa, iniciam-se de manhã, com a tradicional corrida internacional do 1.º de Maio, com partida e chegada no Estádio 1.º de Maio e à tarde, a partir das 14h30, a CGTP promove o tradicional desfile entre o Martim Moniz e a Alameda D. Afonso Henriques, onde será promovido um comício sindical que terá como oradora principal a secretária-geral da central sindical, Isabel Camarinha.

Por sua vez, a UGT volta este ano a comemorar o 1.º de Maio na Torre de Belém, em Lisboa, numa concentração que, segundo a central sindical, "juntará centenas de dirigentes sindicais e trabalhadores para uma grande festa".

As intervenções político-sindicais da presidente da UGT, Lucinda Dâmaso, e do secretário-geral da UGT, Mário Mourão, estão previstas para o início da tarde, em Belém.