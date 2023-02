Centenas em protesto contra prospeção de lítio em Felgueiras

Cerca de duas centenas de pessoas manifestaram-se hoje na Lixa, Felgueiras, contra a prospeção de lítio na zona do Seixoso, devido aos impactos na natureza e economia, segundo os organizadores.

Mário Teixeira, do "Movimento Seixoso - Lítio Não", que organizou o protesto, disse aos jornalistas que se pretende evitar que aquela zona se mantenha como uma possibilidade para a exploração de lítio.

"Estamos aqui na rua e vamos lutar até ao fim, até às últimas consequências", comentou aos jornalistas.

Para o ativista, não se entende como é que uma região tão industrializada e com tanta população, como o Vale do Sousa, no distrito do Porto, poderá ter "uma exploração mineira com fortes impactes".

Recordou, ainda, haver receio que várias parcelas de terreno venham a ser expropriadas se for descoberto lítio, prejudicando os seus proprietários.