“Aquae Flaviae Fest” vai animar Chaves durante três dias

Chaves prepara-se para receber a primeira edição do “Aquae Flaviae Fest”. O festival, que irá decorrer nos dias 7, 8 e 9 de julho, é subordinado à temática da água e contará com os concertos de David Carreira (dia 7), Matias Damásio (dia 8) e Paulo Gonzo (dia 9).

De acordo com a autarquia, a iniciativa, centrada na valorização da água no território, pretende “evidenciar este recurso natural endógeno, como elemento agregador dos concelhos que integram esta região, tendo em conta o seu contexto histórico e potencial socioeconómico”.

O Festival de carácter urbano irá decorrer no Centro Histórico da cidade, no jardim envolvente do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, Alameda do Trajano, Jardim do Tabolado e Jardim Público.

Paralelamente aos concertos, que decorrerão no relvado que ladeia o Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, o Aquae Flaviae Fest contará com uma Feira Gastronómica e da Água, que decorrerá no Jardim Público e que reunirá espetáculos de showcooking.

No mesmo espaço marcarão presença diversos produtores de cerveja artesanal e terá lugar uma mostra de águas da região com a presença especialistas.

O programa contempla ainda um roteiro por diversos pontos de restauração e bebidas, onde se poderá usufruir de um cardápio com produtos artesanais e endógenos da região.

O Aquae Flaviae Fest contará ainda com um espaço com atividades infantojuvenis e familiares, localizado junto ao Parque Infantil do Tabulado, com jogos tradicionais, piscina de bolas, parede escalada, workshops com trabalhos manuais, modelagem e balões, pinturas faciais, assim como, atividades de animação de rua, que estarão presentes em toda a cidade, através de um cortejo composto por vários artistas, músicos e estruturas alegóricas.

No programa do Festival, estão ainda integrados espetáculos aquáticos e pirotécnicos, na Alameda Trajano, no dia 8 de julho, antes e depois dos concertos cabeças de cartaz.

Dada a diversidade de iniciativas inseridas no festival, a autarquia espera “uma grande afluência turística da vizinha Galiza e uma forte mobilização das comunidades locais”.