Central fotovoltaica vai ser instalada em Sines

Uma central fotovoltaica, com capacidade para mais de 91 mil painéis solares e uma potência de 49 megawatts, vai ser instalada no concelho de Sines, numa área de 100 hectares.

A construção da central solar, localizada em Morgavel (Sines), resulta de um contrato de engenharia, gestão de compras e construção, assinado entre a Omexom, marca da VINCI Energies, e a RWE, proprietária e operadora do parque fotovoltaico de Morgavel.

O projeto de energia solar fotovoltaica em Sines, cujo investimento não foi divulgado, terá capacidade para produzir "49 MWp [megawatts]", avançou a empresa Omexom Portugal, em comunicado, acrescentando que as obras já arrancaram , estando a “ligação à rede prevista para 2023”.

“Em conjunto com a Omexom vamos instalar mais de 91 mil módulos bifaciais que produzirão eletricidade verde suficiente para abastecer o equivalente a 42 mil lares portugueses”, revelou o presidente e diretor geral da RWE Renewables Iberia, Robert Navarro, citado no comunicado.

Quando estes projetos estiverem concluídos, em 2023, “reforçarão ainda mais a nossa já forte pegada de energias renováveis na Península Ibérica e darão um contributo substancial para atingir as metas climáticas locais”, reforçou o responsável.

A escolha de Sines para a construção deste parque solar está relacionada com as “cerca de três mil horas de sol por ano” e pela localização de “um dos dois vales do Hidrogénio Verde projetados para Portugal”, lê-se no comunicado.

“O parque solar utilizará módulos bifaciais de última tecnologia, e seguidor de um eixo, inversores centrais e será executada com os mais altos padrões de segurança”, assegurou a Omexom, especializada em produção, transporte e distribuição de energia.

Por sua vez, Gonçalo Sampaio, diretor-geral da Omexom Portugal, também citado na nota, destacou a satisfação por “executar este importante projeto em Portugal, com um ‘player‘ de referência mundial no mercado de energias renováveis como a RWE, numa região que oferece as condições perfeitas para produzir energia solar”.

“Este projeto está alinhado com as metas de Portugal e da UE para a energia verde e a Omexom está empenhada em ser um ator importante nesta transição”, sublinhou.

A RWE, proprietária e operadora do parque fotovoltaico de Morgavel, é uma das empresas líderes na área das energias renováveis. A empresa opera parques fotovoltaicos em todo o mundo, incluindo o de Limondale, na Austrália, sendo um dos maiores parques solares da Austrália.