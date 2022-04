Dia 56. Rússia diz que enviou nova proposta de paz, mas Zelensky nega

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse, nesta quarta-feira, que a Rússia apresentou à Ucrânia uma proposta de acordo que explicita os seus pedidos no âmbito das conversações de paz e que aguarda a resposta de Kiev. Em conferência de imprensa, Peskov indicou que "o documento contém "formulações absolutamente claras e desenvolvidas. A bola está no seu campo (da Ucrânia), esperamos por uma resposta". O porta-voz da Presidência russa não forneceu mais detalhes nem especificou qualquer prazo para esta resposta, tendo responsabilizado a Ucrânia pelo lento progresso nas negociações e criticado que Kiev se desvia constantemente de acordos previamente confirmados. "A dinâmica de trabalho no lado ucraniano deixa muito a desejar, os ucranianos não demonstram uma grande inclinação para intensificar o processo negocial", disse.



No entanto, o presidente da Ucrânia negou as alegações feitas pelo porta-voz do Kremlin de que Moscovo forneceu a Kiev um novo documento para negociações de paz . “Não ouvi nada sobre isso”, disse Volodymyr Zelensky na noite de quarta-feira. "Estou convencido de que eles não nos enviaram nada”, o líder ucraniano. Várias rondas de negociações de paz desde que a Rússia invadiu a Ucrânia há quase dois meses não tiveram sucesso.

Este dia ficou também marcado por o Ministério da Defesa da Rússia anunciar que testou um novo míssil balístico intercontinental, chamado "Sarmat". O Presidente russo, Vladimir Putin, afirma que a nova arma deve servir de reflexão para quem ameaça a Federação Russa. O "Sarmat" foi lançado a partir de Pletsetsk, no noroeste da Rússia, e atingiu um alvo em Kamchatka, no extremo oriente do país. Soube-se hoje também que entre dez mil a 20 mil mercenários da empresa privada russa Wagner são combatentes sírios ou líbios, que estão a lutar ao lado das forças russas na Ucrânia, revelou um responsável europeu, citado pela agência France Presse.



Por cá, o Partido Comunista não vai assistir ao discurso do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, agendado para amanhã na Assembleia da República. O anúncio foi feito esta quarta-feira pela líder parlamentar do PCP, Paula Santos, em conferência de imprensa no Parlamento. O PCP será o único partido a boicotar o discurso de Volodymyr Zelenskiy. Paula Santos argumenta que a Assembleia da República vai dar palco a um Presidente belicista e complacente com neonazis. “O PCP não participará numa sessão da Assembleia da República concebida para dar palco à instigação da escalada da guerra, contrária à construção do caminho para a paz, com a participação de alguém como Volodymyr Zelenskiy, que personifica um poder xenófobo e belicista, rodeado e sustentado por forças de cariz fascista e neonazi, incluindo de caráter paramilitar, de que o chamado Batalhão Azov é exemplo”, sustentou a líder parlamentar comunista.

O Departamento do Tesouro norte-americano anunciou novas sanções contra uma rede de 40 indivíduos e empresas, liderada pelo oligarca russo Konstantin Malofeyev, que acusam de ajudar a Rússia a contornar as sanções impostas pelos países ocidentais pela guerra na Ucrânia. O banco comercial russo Transcapitalbank e a empresa russa de criptomoedas Bitriver e subsidiárias, também foram alvo de sanções. Em França, a candidata à segunda volta das eleições, Marine Le Pen diz que “a invasão russa da Ucrânia é inaceitável” e defende o apoio a Kiev planos humanitário, financeiro e, também, no fornecimento de equipamento militar. Já sobre as sanções a Moscovo, Marine Le Pen diz concordar, "mas não com uma sanção que proíba o gás e petróleo russos, porque não afetará a Rússia, mas irá prejudicar o povo francês”, com "consequências catastróficas”.