Leiria. Surto de Covid-19 no hospital infetou 25 doentes

Um surto de Covid-19 no Serviço de Medicina Interna do hospital de Leiria atingiu 25 doentes, dos quais morreram, embora a causa do óbito não esteja associada à infeção, anunciou o Centro Hospitalar de Leiria (CHL).

"Neste momento confirma-se um total de 25 doentes infetados. Três tiveram alta para domicílio e sete faleceram, um com 75 anos e os restantes com idades entre os 84 e os 88 anos", refere uma informação escrita enviada à Lusa.

O Centro Hospitalar de Leira destaca que "estes sete doentes apresentavam comorbilidades, com um quadro clínico grave, pelo que a causa clínica do óbito não está associada à infeção por Covid-19".

"Acrescenta-se ainda que todos os doentes infetados estão e estavam duplamente vacinados."

Quanto aos profissionais, o CHL adianta que um "médico, um enfermeiro, um assistente operacional, um aluno de enfermagem e um estagiário" testaram positivo ao novo coronavírus e "todos se encontram a cumprir isolamento nos seus domicílios".

"O CHL suspendeu as visitas nos internamentos em causa, as famílias dos doentes foram informadas e a situação está a ser articulada com as autoridades de Saúde Pública", acrescenta.

Este surto foi detetado a 7 de novembro.

O CHL agrega os hospitais de Santo André, em Leiria, Hospital Distrital de Pombal e Hospital Bernardino Lopes de Oliveira, em Alcobaça.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.265 pessoas e foram contabilizados 1.108.462 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.