Obras mudam mercado de Azeméis por dois anos para parque subterrâneo de supermercado

O Mercado Municipal de Oliveira de Azeméis está a funcionar no parque de estacionamento subterrâneo de um supermercado a cerca de 800 metros de distância, revelou hoje a autarquia, prevendo dois anos de obras no edifício original.

A requalificação desse mercado do distrito de Aveiro obriga assim à deslocalização de 92 comerciantes para o parque subterrâneo do Intermarché, que, por 24 meses, cede à autarquia o usufruto desse espaço, por uma renda global na ordem dos 300.000 euros.

Nessas duas intervenções, o presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis prevê fazer "um investimento global na ordem dos quatro milhões de euros, comparticipado por fundos comunitários", e, dado que a dupla empreitada vai eliminar o estacionamento disponível em torno da zona intervencionada, os serviços da autarquia apostaram num parque subterrâneo para a substituição dos espaços de venda.

"A partir de hoje vai deixar de ser possível estacionar na área circundante ao mercado municipal devido à instalação do estaleiro das obras. O arranque dos trabalhos vai implicar o fim do estacionamento nas ruas Conde Santiago de Lobão, Alfredo Andrade e Engenheiro Carlos Ribeiro", adianta Joaquim Jorge Ferreira.

O autarca acredita, contudo, que a comunidade afetada pelas mudanças compreenderá os transtornos daí resultantes, já que em causa está "uma obra que irá dotar a cidade de um equipamento moderno com benefícios para toda a população".

Para cobrir a distância entre o edifício agora sujeito a obras e o novo posto de venda dos comerciantes, a câmara passa esta semana a disponibilizar "um circuito gratuito de transporte entre o centro da cidade e o mercado provisório", com autocarros que, às quartas-feiras e sábados, circularão de 15 em 15 minutos, entre as 08:00 e as 12:00.

Esse serviço funcionará nos dois sentidos, efetuando paragens na avenida Dr. Aníbal Beleza (junto ao Largo de Camões, na rotunda do Centro Comercial Rainha) e na praça José da Costa (junto ao Jardim Público).

Joaquim Jorge Ferreira admite que foram equacionadas ouras localizações para acolher os 92 comerciantes do Mercado Municipal, mas explica que todas elas foram consideradas "inviáveis em termos de eficácia, dimensões, segurança, localização e condições de utilização".

A opção pelo estacionamento subterrâneo do Intermarché mostrou ser a solução certa para "proporcionar aos comerciantes e consumidores o melhor espaço em termos de conforto, acesso e segurança, com todas as infraestruturas de apoio indispensáveis ao bom funcionamento do mercado e à qualidade de atendimento".