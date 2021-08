A mais de 8 mil km, afegão Farid tenta saber da família e amigos pela rádio

O pugilista de 24 anos Farid Walizadeh vive no Centro de Rendimento do Jamor, em Lisboa, mas nos últimos dias o seu pensamento está longe. "Tenho a rádio do Afeganistão ligada 24 por dia para saber se algum dos meus amigos morreu", contou à Lusa o jovem que chegou a Portugal em dezembro de 2011 e se revelou um dos melhores pugilistas do país.



No telemóvel, instalou a "Ariana News" que lhe tem permitido acompanhar o avanço dos talibãs no Afeganistão. "Durmo e acordo com as notícias sempre ligadas", disse o jovem que conhece bem as cidades que se ouve na rádio.

Hoje, os combatentes talibãs chegaram à capital Cabul depois de uma semana em que as grandes cidades caíram nas mãos dos radicais islâmicos.

Até há dois ou três dias, a Ariana News ainda nomeava todos os que morriam, recordou. "Eles diziam os nomes das pessoas que tinham morrido nos diferentes bairros. Agora são tantos que dão apenas números", lamentou, admitindo que o facto de a mãe, as duas irmãs e os três irmãos estarem em Portugal consigo lhe reduz um pouco a ansiedade.