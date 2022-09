Empresários cristãos. "Governo tem que ir mais além para combater pobreza"

A Economia de Francisco é algo que eu estou a tentar trazer para o mundo do trabalho. Os jovens têm um coração muito inclusivo e, portanto, eles próprios convidam os seniores a estar presentes, a testemunhar. Eles trazem pessoas da Academia, houve uma formação com 200 pessoas, aberta a toda a gente. Na última semana tivemos um encontro onde estiveram presentes famílias, casais, portanto, há aqui uma diversidade significativa. Isto não é uma realidade para o mundo das empresas, é uma realidade para a vida pessoal, a vida comunitária e para sociedade em geral.

E em diálogo com todos. Este é um Papa que cresceu nas periferias, habituou-se a lidar com as periferias de uma forma muito natural. Como cardeal de Buenos Aires, como jesuíta, transportou para o seu pontificado esta realidade. Ele é um homem que vive em eternidade, porque os programas que ele lança… com esta idade podia dizer: ‘não, não é tempo para lançar, vou deixar para o próximo ou vou deixar para o outro’. Não, embarca nestas realidades, puxa por elas e quer transformá-las. Aliás, tem um sentido de urgência muito grande, ele próprio, em querer fazer como se não houvesse amanhã.

É extraordinário a Igreja ser liderada por um homem com a idade do Papa Francisco e ele viver a vida e transmitir esperança num coração jovem, que habita nele.

João Pedro Tavares admite aumentos salariais no setor privado idênticos aos que se vierem a verificar no setor público, ou seja muito abaixo do valor da inflação, que deverá ser superior a 7%, de acordo com a última estimativa avançada pelo primeiro-ministro.

“É um bom sinal, é importante, mas tem que se ir mais além”. O presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE), João Pedro Tavares, considera que as medidas do Governo para combater a inflação são insuficientes.

Este é um evento mundial, que se vai realizar num cenário globalmente particular, com a guerra na Ucrânia e noutras partes do mundo, o impacto na economia global, os eventos climáticos extremos. Teme que estas crises afetem definitivamente as possibilidades de futuro para as novas gerações?

Onde há crise, há esperança e eu creio que esta crise vai reforçar - o Papa não vai deixar de abordar estes temas - a necessidade destas realidades, da Economia de Francisco, da ecologia integral nesta casa comum à qual pertenço, não como administrador, mas como participante, como peregrino, é uma casa que me foi entregue e eu vou ter de a devolver em melhores condições. Temos de ter uma postura de igual para igual e não uma postura de quem é dono, é muito mais de administrador, de todos os bens e todas as realidades. Eu creio que o Papa vai focar esse tema.

Reparem como é que um Papa tão interventivo trabalha no tema da guerra nos bastidores, precisamente porque percebe que é um outro lado, há uma dificuldade de diálogo, mesmo a nível religioso, que não esconde. Trabalha nos bastidores, mas não tem uma atitude passiva perante a realidade, tem uma atitude ativa e busca o melhor momento para se fazer presente, fisicamente.

Esta é uma realidade, a guerra no mundo, a pobreza crescente, os extremismos que vão surgindo a nível político, nas sociedades, os desafios para a Europa. O Papa tem uma mundivisão significativa.

Este Papa das periferias vai tocar todos esses temas e vai dar um caráter de urgência muito maior a estes jovens. Agora, não é um encontro, é um movimento.

Em novembro de 2020, decorreu uma edição digital deste evento, A Economia de Francisco, que se inspira no Santo de Assis. Na altura, foi aprovada uma carta-compromisso pelo direito ao trabalho digno, respeito pelos pobres, investimento na educação, apoio à sustentabilidade, igualdade de oportunidades e o fim de paraísos fiscais. Que passos concretos foi possível dar, desde então?

Há a realidade de não ser um encontro, a realidade de trabalhar em rede, de ser um tempo de sementeira. Não é tempo de começar a colher frutos. Nós temos um sentido muito utilitarista, na nossa sociedade, que busca frutos imediatos, resultados imediatos e coisas palpáveis. Eu creio que este foi um tempo de muita sementeira.

De processos…

De processos, de conhecimento, de reconhecimento. Este movimento vai ter um impacto significativo nos líderes empresariais, líderes políticos, líderes da sociedade, nos jovens, como novos líderes. Eles já são líderes. Eles estão a fazer este movimento já, numa postura de liderança e querem transformar o mundo, a partir do coração deles.

Que espera da edição deste ano, que vai ser encerrada pelo Papa? As reflexões de Francisco sobre a Economia são uma referência para empresários e gestores cristãos?

São uma referência. Francisco tem uma particularidade, porque fala sobre economia como nenhum outro Papa falou antes. Mas Bento XVI, com a ‘Caritas in Veritate’, mexeu connosco quando passamos a ter amor e verdade como critérios de gestão.

Depois, Francisco falou com todas as suas encíclicas exortações, a ‘Laudato si’ foi algo que recebemos com algum choque inicial e com algum sentido de juízo: ‘O que é que o Papa quer mesmo dizer com isto? Quer dizer que estamos todos errados? Quer dizer que os modelos e aquilo que andamos a fazer está errado? Aquilo que aprendemos está errado?’ E agora com a ‘Fratelli tutti’ e a Economia do Francisco.

Há aqui uma multiplicidade, o Papa vem falando. Recentemente, meditamos na ‘Fratelli Tutti’ e eu perceber que, como líder empresarial, sou chamado a ser samaritano e é a partir dessa realidade que tenho de construir, transforma-me significativamente. Onde é que eu sou chamado a estar, quem é o meu próximo, como é que eu posso acolhê-lo e cuidar?

Este sentido de cuidar, não deixar de governar, mas governar com cuidado e cuidar do governo, cuidar das pessoas, não ter esta perspetiva do lucro a qualquer preço. O lucro é apenas um meio para atingir um fim maior, que é criar valor para poder distribuir valor de uma forma justa.

O pensamento de Francisco sobre a economia desinstala, incomoda os empresários. Como é que se classificaria?

Provoca um primeiro incómodo e, depois, provoca uma desinstalação. Não tenho dúvidas nenhumas em transmitir isso. Quando olhamos para trás e fazemos estas meditações de como ser Cristo na empresa, com estão mais de 400 pessoas envolvidas na ACEGE, com sacerdotes, com cardeais... Há aqui uma mobilização que não é apenas das empresas, é de toda a sociedade, em contexto profissional e empresarial.

Aliás, o Papa tem muito uma ideia de família quando fala do mundo empresarial…

Exatamente. Por exemplo, a própria ACEGE lançou uma certificação de empresas familiarmente responsáveis. Isto constituiu uma grande transformação para as empresas. Alguns empresários e gestores perguntavam-me antes de aderir à certificação: Isto é uma armadilha ou não? E nós dizíamos que não, não é armadilha nenhuma. Isto é de facto, um salto significativo no propósito da empresa, na missão e no impacto que a vossa empresa pode ter na sociedade e nas famílias.

Uma pergunta que eu faço aos empresários e gestores é: quantos colaboradores têm? Eles sabem-me responder. E depois pergunto-lhes: Quantas famílias têm. E muitos não sabem responder. E se a seguir pergunto: E dessas famílias quantas pessoas estão à responsabilidade desta empresa? Esta é a noção de casa comum. E, portanto, a família é alguém absolutamente essencial.

Agora, com esta situação que estamos a passar, lançámos o semáforo de combate à pobreza, precisamente que pretende pegar na franja de pobres potenciais que ficam no final da sociedade, e que são os empregados. Há uma percentagem de 30% dos pobres finais que estão empregados e são pessoas que necessitam de fazer ajustes de trabalhos. Inclusive há quem apanhe cartão na rua, para poder suprir as suas faltas financeiras.

E esse é um trabalho que o próprio município também confiou à Associação, e que é fundamental no momento em que a crise se vai agravando e que se percebe que a crise se vai agravando?

Sim, este é um programa que já vem de antes.