Médico português na Ucrânia. Guerra pode causar doença mental a 25% da população

O psiquiatra Miguel Palma, coordenador de atividades de saúde mental na Ucrânia dos Médicos Sem Fronteiras (MSF), afirma que “se a doença mental grave, em situações normais, existe em 2% da população, passa para 5%, em situações de conflito”.

Em entrevista à Renascença e à agência Ecclesia, a partir da Ucrânia, o especialista admite que esta guerra vai deixar “cicatrizes traumáticas” e sublinha que “a intervenção precoce é crucial”, pelo que “quanto mais cedo se fizer uma intervenção terapêutica, maior o potencial de prevenção de patologias mais graves”. Miguel Palma revela que a intervenção dos MSF “já permitiu trazer para lugares seguros cerca de 600 pessoas” que “por via da sua doença, da sua incapacidade física ou social, não conseguem tomar medidas de segurança e são deixadas para trás”. O psiquiatra, que tenciona permanecer no terreno por mais três meses, afirma que “existe o perigo de o excesso de informação ter efeitos perniciosos” e defende ser “importante que a pessoa identifique qual é o seu nível de tolerância a esta informação” sobre a guerra. Qual tem sido a ação dos Médicos Sem Fronteiras no terreno e em que áreas está a atuar na ajuda humanitária às populações atingidas pela guerra na Ucrânia?

Já havia projetos dos Médicos Sem Fronteiras na Ucrânia, mas, após o início da guerra, em março, eles foram reforçados com novas equipas e temos avaliado as necessidades médicas em vários componentes, quer em termos de aprovisionamento dos hospitais, como os fármacos que estavam em rutura, mas também com o desenvolvimento de atividades médicas, e também de saúde mental e apoio social em várias partes da Ucrânia. Neste momento há vários eixos de intervenção. Um deles é a evacuação de populações vulneráveis que possam estar na linha da frente. Isto para nos relembrar que muitas vezes existe um enfoque sobre as pessoas deslocadas e refugiadas, mas também é verdade que quem ficou são pessoas que muitas vezes têm dificuldades em sair. Estamos a tentar fazer chegar o apoio médico e psicológico a essas pessoas e também apoiar na evacuação de algumas instituições geriátricas ou instituições psiquiátricas e evacuar os residentes para zonas seguras do país. Este é um dos nossos eixos de intervenção. Outro eixo é o apoio psicológico a populações vulneráveis, nomeadamente as populações que estão neste momento deslocadas e, portanto, desinseridas da sua comunidade.

"Há o risco de um esgotamento emocional por via desta exposição excessiva a imagens terríveis de guerra e a informação que gera ansiedade"

Que importância tem esse apoio psicossocial num contexto de conflito armado? Qual é a prioridade desta intervenção? Importa referir que na Ucrânia o sistema médico está a conseguir responder às necessidades essenciais da população e do ponto de vista da saúde mental, as instituições psiquiátricas continuam a funcionar e a prestar apoio aos doentes mentais. No entanto, foi identificado um vazio naquilo que é o apoio psicológico às populações deslocadas. Muitas delas foram expostas a trauma, foram expostas à violência. Algumas delas perderam os seus pertences, perderam familiares. Há pessoas que têm familiares na frente de batalha, há pessoas que perderam seus familiares na guerra e há todo um ambiente de incerteza relativamente ao futuro. E, portanto, uma das áreas de intervenção é apoiar essas pessoas durante este período, que é particularmente difícil, com não só intervenções especializadas na área da psicologia, com encaminhamento para as instituições que existem e psiquiátricas, mas também atuando a nível da comunidade, tentando fazer com que a própria comunidade reforce os seus mecanismos de resiliência, de interajuda, criando espaços onde elas se possam reunir, onde elas possam partilhar o seu sofrimento, as suas experiências. É um bocadinho esta a lógica da nossa na intervenção. E sabendo que estamos num país onde a psicologia em particular não estava bem estabelecida - é em algo que é estranho à população - a receção tem sido francamente positiva. As pessoas procuram as nossas atividades nos vários pontos onde as temos desenvolvido e tem sido algo que esperamos que possa ser sustentado no tempo e que seja apropriado pelo próprio sistema de saúde nacional.

O que é que o levou a partir para a Ucrânia? Eu pertenço à organização dos Médicos Sem Fronteiras já há cerca de cinco anos e, desde então, tenho dedicado a minha vida profissional ao mundo humanitário, a este tipo de intervenções. Eu fui mobilizado e parti logo na primeira equipa, que chegou a 6 de março à Ucrânia, numa fase inicial para fazer a avaliação de necessidades e para tentar perceber qual é o nosso espaço de trabalho, uma vez que é importante fazer esta primeira avaliação para perceber onde é que pode estar o nosso valor adicional, sem nos querermos duplicar ou substituir ao Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, tive esse primeiro mês até 31 de março aqui com a equipa a fazer a avaliação inicial e regressei agora a 25 de maio, na perspetiva de ficar três meses para apoiar as atividades dos Médicos Sem fronteiras. E que histórias o têm marcado mais neste trabalho? Há alguma que queira destacar? Todas as nossas intervenções são marcantes e permitem-nos ouvir histórias impressionantes, quer devido ao drama humano que representam, mas também ao lado impressionante da resiliência do povo ucraniano. Eu, em particular, ressalvo todas as atividades que temos feito a nível das evacuações das instituições sociais, nomeadamente. Na última semana, 15 pessoas idosas foram transportadas de um hospital na linha da frente para um lugar onde neste momento estão seguros. E acho, em particular, interessante este projeto, e gosto de o ressalvar porque na verdade, muitas vezes estas são as populações que são esquecidas, que são abandonadas, deixadas para trás. Que por via da sua doença, por via da sua incapacidade física ou incapacidade social; podem ter alguma dificuldade em perceber o que se está a passar, e não conseguir tomar as medidas de segurança que são essenciais para se protegerem dos bombardeamentos. Portanto, foi um dos projetos que mais nos alegrou: o poder trazer estas 15 pessoas. E eu estou a falar destas 15 porque são as mais recentes, mas o projeto de evacuação - se não me engano - já permitiu trazer para lugares seguros cerca de 600 ou mais pessoas por todo o país. Mas, cada história é única, cada história tem os seus traços, do mais negativo que o ser humano pode experienciar, mas também a beleza da resiliência e da entreajuda entre as pessoas deslocadas e devido à comunidade que os acolhe. E a situação das crianças? Depois de dois anos de pandemia, a guerra pode vir a comprometer seriamente o percurso educativo desta nova geração da Ucrânia? É um facto e sem dúvida que esse tem sido um foco também da nossa atuação, mas é muito particular, um encorajamento por parte do governo e das autoridades ucranianas para que nós possamos ajudar no apoio psicológico a estas crianças. Até porque a narrativa que nos têm apresentado e nós nunca vimos este tipo de situações com crianças com apresentações de ansiedade pós-traumáticas. E, de facto, se há intervenção, se há atividade que pode ter um potencial reabilitativo é o trabalho com crianças. Imagino também que a preocupação seja que este hiato no desenvolvimento normal dessas crianças não deixe marcas para o futuro que sejam irreparáveis? É exatamente. E tentar fazer com que o seu desenvolvimento, retome uma trajetória o mais normal possível, apesar das circunstâncias. Isto também implica apoiar os pais. Muitas vezes a criança é apenas o elemento sintomático de uma disfunção maior a nível da família. Portanto, é importante não esquecer que a criança está inserida numa família, mas a ideia obviamente é neste apoio compreensivo, focado na criança, mas também na família; tentar minimizar o impacto da guerra, o impacto da pandemia, do deslocamento no desenvolvimento da criança.

"Sabemos que, em situações de conflito, a prevalência de doença mental duplica"

As gerações mais velhas enfrentam também o desafio de reconstruir o que ficou destruído pela guerra. Sente que há essa perspetiva de esperança ou é uma situação sentida como insuperável? A minha visão e eu tenho um viés no sentido em que a minha posição é a de coordenação dos vários projetos e, portanto, eu vou ouvindo aquilo que os meus colegas que estão mais próximos do terreno me vão dizendo. Mas muito embora estas pessoas tenham experienciado coisas aterrorizadoras e tenham vivido e ainda vivem momentos de incerteza, que são extremos; existe um sentimento de esperança, existe uma perspetiva de que uma normalidade possível esteja para breve. Isto ainda é um mecanismo, daquilo que nós chamamos um mecanismo de “coping” bastante forte, esta perspetiva de que em breve a guerra poderá terminar. Se de facto vai ser, se irá verificar-se ou não, isso é uma questão que não conseguimos responder. E isso alimenta também a própria esperança das pessoas. Essa ideia de que a guerra em breve vai terminar? Exatamente. E o nosso papel é mobilizar essa esperança, porque ela é muito importante para fazer com que as pessoas prossigam na sua vida o mais normal possível. Do que vamos vendo em mais de 100 dias de guerra, a separação das famílias, a interrupção da educação do trabalho, o impacto na saúde mental e na saúde física dos refugiados terão consequências duradouras. Estas imagens de guerra vão ficar sempre na vida destas pessoas? A lógica da nossa presença, neste momento, é esta: quanto mais cedo se fizer uma intervenção terapêutica, maior o potencial de proteção e de prevenção do desenvolvimento de patologias mais graves ou de se tornarem crónicos os sintomas que que que existem. Em determinados casos é importante uma perspetiva ao longo termo, mas sabemos que a intervenção precoce é crucial. Eventualmente haverá um subtipo de pessoas, uma subpopulação, que necessitará de cuidados a longo prazo. A lógica da intervenção no trauma é uma lógica muito semelhante à da cicatrização. Isto é: aconteceu um episódio traumático, na vida da pessoa, e isso fará parte da sua identidade. Não pode é dominar por inteiro a identidade. A nossa intervenção é na lógica de promover uma boa cicatrização daquela ferida que vai lá estar, que fará parte da experiência e da vida da pessoa. Vamos tentar ajudar a pessoa a prosseguir a sua vida, independentemente dessa cicatriz traumática. Até porque não se pode fazer como nos computadores, um “reset”… Exatamente. Nem seria o ideal, existe um crescimento pós-traumático. Nós tentamos promover que a pessoa se desenvolva, para além do trauma, e que possa prosseguir e persistir. Será natural que uma pessoa que viveu esta experiência potencialmente traumática, em ambientes que a façam relembrar, possa ter sintomas, possa ter sofrimento que recorda aquela experiência, mas que isso não domine por inteiro a sua vida.

A difusão permanente de imagens da guerra não poderá também ter efeitos negativos na saúde mental daqueles que são mais sensíveis? É um facto. Uma das necessidades que o ser humano mais precisa de suprir é a necessidade de controlo. É importante que a pessoa esteja atualizada, esteja bem informada, mas existe o perigo de o excesso de informação ter efeitos perniciosos e poder ser, em si, também traumatizante. É importante que a pessoa identifique qual é o seu nível de tolerância face a esta informação. Uma das regras essenciais é escolher um meio informativo que tenha informações corretas; as redes sociais, em regra, são um fator nefasto, porque muitas vezes promovem as chamadas ‘fake news’ e exploram bocadinho o medo. A ideia é que a pessoa regule a sua necessidade de informação, para ter controlo sobre o ambiente e sobre o que se está a passar, mas não se exponha em excesso. Há o risco de um esgotamento emocional por via desta exposição excessiva a imagens terríveis de guerra e a informação que gera ansiedade. As redes sociais são muito difíceis de controlar, mas no que diz respeito aos media não deveria ou não poderia haver um maior cuidado na transmissão, na difusão dessas imagens? Sem dúvida, é um dos elementos essenciais na saúde mental de uma população. Acredito que é importante haver – não estou a defender algum tipo de censura - standards de comunicação que devem ser promovidos a todo o custo. Voltando ao cenário do conflito na Ucrânia: acredito que seja quase esmagadora, para quem chega a uma situação destas, a quantidade de sofrimento e de problemas que tem de enfrentar. Por que decidiu estar no terreno e ajudar no concreto? Acredita que pode fazer a diferença? Uma pessoa de cada vez, acredito. Se não acreditasse, não estaria aqui ao fim de tantos anos e diversas missões. Acredito que só o estar lá, onde mais ninguém está, possa fazer a diferença na vida de uma pessoa, de um grupo de pessoas, da população, levando a estas pessoas cuidados de saúde de elevada qualidade, nesta fase onde tudo falta. Quando falo em cuidados de saúde, não é apenas um medicamento, é todo um cuidar holístico geral, ter atenção a quais são as necessidades sociais. Tudo isto pode fazer a diferença, na vida de uma pessoa, por não se sentir abandonada e saber que existe quem cuida e quem tem atenção por ela.