Plataforma acompanha "situações de abuso no acolhimento" de refugiados

O próprio modelo de acolhimento era pouco claro e aquilo que nos parece é que houve muitas mais positivas do que as negativas no balanço que podemos fazer, até agora. Houve uma resposta, em termos nacionais e europeus, de franca solidariedade para com as pessoas deslocadas à força da Ucrânia.

Sim. O balanço que faço é que o acolhimento em Portugal foi feito no início de uma forma algo confusa e muitas pessoas chegavam, não sabiam para onde iam, com quem, e onde é que iriam ser acolhidas. Os movimentos solidários não comunicavam com as autoridades. Nem sempre havia uma articulação correta.

Portugal acolher, em cerca de dois meses de conflito, um número próximo às 40 mil pessoas é de facto extraordinário. No entanto, numa visão mais ampla, Portugal é o país mais extremo ocidental do outro lado do conflito. E aí sim, estamos a assistir à chegada de seis milhões de pessoas. Os números já apontam para 6 milhões de refugiados oriundos da Ucrânia e esses números é que são extraordinários.

Bom. Comecemos pelo número. É um número grande e pequeno. Diria que é pequeno quando comparado com a realidade extraordinária que está a ser vivida pelos países que fazem fronteira com a Ucrânia. Temos 37 mil pedidos de proteção internacional. Nem todas as pessoas permanecerão ou algumas delas já deverão ter saído, mas, independentemente disso, é um número grande para Portugal.

Para o diretor-geral do JRS, “a forma como respondemos ao drama dos que procuram proteção e refúgio determina o sucesso das nossas sociedades”. Costa Jorge destaca ainda o esforço do Papa Francisco para que ninguém seja esquecido, ao lembrar que “não podem haver bons refugiados e maus refugiados”. “O Papa Francisco tem sido uma voz única”, sublinha.

Quase três meses depois do início da invasão da Ucrânia, o coordenador da PAR reivindica o rápido esclarecimento da polémica à volta do acolhimento de refugiados em Setúbal e afirma que as suspeitas envolvendo a associação pró-Putin que fazia o acolhimento de refugiados “põem em causa aquilo que são os deveres do Estado português de proteção destas pessoas”.

Para além dessas situações que aponta, a barreira linguística é uma das principais dificuldades ou a grande dificuldade?

Quando as pessoas não conhecem a língua do país de acolhimento, é sempre uma barreira. Agora, eu creio que, no caso dos cidadãos ucranianos, não se tem verificado isso, quando comparado com outros migrantes que nós acolhemos, porque existe já em Portugal, há muitos anos, uma comunidade ucraniana residente. Isso permite, de alguma forma, que haja uma boa rede de intérpretes naturais, de pessoas que vivem em Portugal e falam ucraniano e português.

E isso também contribuiu para o para o facto de, apesar de sermos bastante periféricos relativamente ao resto do espaço europeu, termos tantos refugiados no nosso país?

Sim, esses são pequenos aspetos de condições que permitem e facilitam a permanência e a integração das pessoas em território nacional. Mas diria que não é a condição mais determinante.

Acho que aqui as condições mais determinantes são as pessoas poderem projetar a sua vida no país de acolhimento, sentindo-se em liberdade e em segurança.

Depois, há coisas muito objetivas e práticas: poderem ter acesso à habitação, seja o trabalho para os filhos, possam ter acesso à educação. E depois os aspetos relacionados com a dimensão comunitária, isto é, ter aqui amigos, ter pessoas com quem vivem, com quem falam.

Numa entrevista recente fez algumas críticas à ideia que foi passando de que estaríamos perante uma nova vaga de imigração e não de refugiados, quando é precisamente o contrário, pois estamos a falar de pessoas que saíram à força do seu país por causa de uma guerra. Essa clarificação do estatuto está feita?

Não, não no sentido prático, burocrático e administrativo do termo. As pessoas, do ponto de vista do discurso, falam em refugiados da Ucrânia.

O modelo de acolhimento legal em Portugal foi bem decidido, na nossa opinião. Isto é, permitiu-se que as pessoas tenham um rápido acesso a um conjunto de elementos burocráticos - números de segurança social, número de identificação fiscal, acesso à saúde, número de utente do sistema de saúde. Tudo isso é extremamente positivo e rápido.

Portanto, as pessoas não entraram pela via de primeiro fazer o pedido de asilo, mas depois é preciso pensar que estamos perante processos muito mais longos. Não devemos olhar para estas pessoas como apenas imigrantes, porque de facto, aquilo que elas trazem com elas é uma história de bastante sofrimento, que é aquilo que encontramos no trabalho com refugiados. Isto é, são famílias separadas, são pessoas que passaram por um processo traumático. É nesse sentido que eu referi que devemos olhar para estas pessoas com o perfil que elas têm.

Se pensarmos nestas pessoas apenas como mão de obra de trabalho, isso é demasiado redutor. Sobretudo não podemos canalizar a nossa energia e atenção para a dimensão, por exemplo, da empregabilidade destas pessoas quando há outras questões nomeadamente quanto ao processo de acolhimento.

E depois, tudo isso acabou por se tornar muito evidente a propósito desta questão que, entretanto, acabou por dominar um pouco a atenção mediática que tem a ver com a questão de Setúbal. Isso não acontece com imigrantes. Isso só acontece a refugiados.

Na polémica sobre o acolhimento de refugiados em Setúbal, que erros é que detetou e que lições devemos tirar de todo esse processo?

Existe ainda muita incerteza quanto ao procedimento no acolhimento. Nós entendemos que deve haver melhorias no acesso à habitação. Portanto, o acolhimento de médio e longo prazo deve ser melhorado e não deve ser apenas visto esta dimensão do acolhimento imediato, que também precisa de ser melhorado.

A integração em Portugal deve ser também mais focada naquilo que é a permanência de média e longa duração. Porque boa parte destes refugiados eles próprios diziam que vinham por pouco tempo.