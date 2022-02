A Igreja não pode estar nas redes sociais como está “num boletim paroquial” ou “no púlpito”. O conselho é dado por Guilherme Peixoto. O “padre DJ”, como é conhecido, é o convidado da entrevista conjunta Renascença / Ecclesia deste domingo, para falar da alegria e humor com que marca presença no Facebook ou no Instagram, num exemplo que contrasta com a imagem mais “sisuda” que muitos têm da Igreja e dos sacerdotes.

Sim, sim. Foi curioso que a primeira comunicação que eu fiz foi um PDF, que partilhei no Facebook da paróquia e no Facebook pessoal. Enviámos esse PDF para os colaboradores principais da paróquia, com avisos sobre como é que ia ser com a pandemia, com o encerramento das igrejas, como é que podíamos fazer a catequese em casa, não presencial.

No S. Pedro, que é a grande festa da cidade, ao longo dos últimos anos também nos têm convidado para animar lá uma praça, com as nossas barraquinhas e o palco, é mais uma das fontes de receita da paróquia, e tem sido assim nos últimos anos. A brincar, a brincar, e no meio desta alegria toda, pagámos a dívida, restaurámos a igreja matriz e agora estamos a trabalhar para a sede dos escuteiros. Infelizmente tivemos de parar estes dois anos. Vamos ver se agora, ao retomar, vamos encher o peito, cheios de força.

Com este “Ar de Rock Laúndos” chegámos também ao “Laúndos em movimento”, outro evento que criámos com o apoio destas equipas. Têm-nos feito alguns convites para aqueles dias especiais da cidade da Póvoa de Varzim, através da câmara municipal, neste caso, os “Dias no Parque”, que é uma espécie de uma feira local das associações, e convidam-nos a estar presentes, e a mim, como DJ, para animar uma das noites.

Isto começou com um pequeno espaço que depois foi aumentando, as pessoas foram trabalhando, e quem chega lá hoje e vê a dimensão daquele espaço acha tudo isto quase inacreditável. Para a comunidade é algo normal, porque nasceu com eles, acompanharam e já dizem: “senhor padre, este ano vai abrir?”, e eu: “calma, vamos ver como é que corre isto da pandemia”.

Acabava a catequese no mês de junho e no início de julho abrimos este espaço, que geralmente terminava no primeiro fim de semana de setembro. Quem lá trabalha são membros dos grupos corais das duas paróquias, Amorim e Laúndos, ministros da comunhão, do conselho económico, e outras pessoas que se juntaram às equipas que lá estão, todos eles voluntários.

Os tempos de atenção são cada vez menores.

É isso. E foi então que, junto com o texto, comecei a fazer uns vídeos com algum humor. Foi aí que apareceu a veia humorística nas redes sociais, foi a necessidade de fazer um clique que prendesse as pessoas, para que elas depois lessem o texto. Começámos com uma série “A vida de um padre em confinamento”, ia partilhando com humor alguns momentos do meu dia a dia em casa, com a minha cadela, a celebrar a missa sozinho, as minhas orações. Começámos também com os “lives” nas redes sociais, com música. Mas este clique veio desse PDF, que eu tive tanto empenho em fazer e que algumas das pessoas que o receberam ligavam a perguntar sobre coisas que estavam lá escritas e tudo explicado.

Há pouco, quando nos dirigíamos ao estúdio para esta entrevista, falou sobre a importância de se criarem conteúdos específicos para cada rede social, e que para poder ter alcance com aquilo que diz sobre a Igreja e vida católica precisou de produzir muitos conteúdos que não tivessem nada a ver...

Uma coisa é uma instituição, outra coisa é a título pessoal. A partir do momento em que comecei a produzir conteúdos que não tinham nada a ver com a Igreja, isto é, que iam para além do terço e da missa - claro que a igreja nas paróquias não é só isso, mas as pessoas percebem -, conteúdos com humor, ligados às mais diversas situações do meu dia a dia, as pessoas começaram a partilhá-los, a seguir, e reparei que depois, quando publicava alguma coisa mais específico da Igreja, as pessoas comentavam e interagiam, quem tinha fé e quem não tinha. E ainda hoje é assim, as pessoas vão seguindo pelo humor, e quando aparece algum conteúdo mais alegre partilham e andam por ali.

Portanto, isto também tem ajudado a sua missão de sacerdote, chegar às pessoas?

Ajudou muito nos confinamentos, na pandemia. Ajudou-me também muito a passar algum tempo em casa. Hoje podia dizer: “será que ainda fazem assim tanta falta as redes sociais, com tanto trabalho que já temos nas paróquias, está tudo a mexer?”. Mas, agora vou parar tudo isto que começou? Será que faz sentido parar?

Já é muito popular, no bom sentido, e tem muitos seguidores. A fé também se alimenta assim, nas plataformas digitais, estando onde as pessoas estão e falando a sua linguagem?

É uma coisa curiosa que consegui, com o apoio da Ecclesia, criar um link direto em que quando a Ecclesia transmite uma série de cerimónias religiosas - o terço é uma delas - entra em direto na minha página de FB, e àquela hora já estão as pessoas à espera para rezar o terço e comentar, à noite.