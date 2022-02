“O Alentejo profundo tem necessidades, muitas nem sequer estão inventariadas”

Continuamos com esperança de que o novo Governo tome atitudes concretas e reais de forma a ajudar as instituições, que estão nessa situação.

Em janeiro, antes das eleições legislativas, o setor social da arquidiocese de Évora lançou um alerta para o “estado de agonia” em que muitas instituições se encontram, por falta de apoio do Estado. Calculo que a situação de “sufoco financeiro” se mantenha. Esperam mudanças com o novo Governo?

Duvida que a regionalização avance, quando nem a transferência de competências para as autarquias prosseguiu como previsto. E garante que o distanciamento em relação aos centros de decisão é sentido por todos no Alentejo.

Em entrevista à Renascença e à Agência Ecclesia, Luís Rodrigues, o presidente da Cáritas Arquidiocesana de Évora e responsável por várias instituições na região, confirma que a pandemia agravou as condições de quem vive no interior, e lamenta que os sucessivos governos não olhem para o setor solidário como parceiro indispensável, quando em muitos locais até são o principal empregador.

O que é que tem faltado da parte do Estado no apoio às instituições? Quais são as falhas que sente mais no terreno?

O Estado celebra acordos de cooperação com as instituições para desenvolverem as suas respostas sociais de apoio aos idosos ou à infância, são muitas e variadas. Só que essas comparticipações que decorrem dos acordos são insuficientes para cobrir as despesas que as instituições têm com a manutenção dessas respostas. De uma forma geral são todas insuficientes as comparticipações que a Segurança Social ou a Saúde, em alguns casos, prestam às instituições.

O agravamento dos custos tem-se verificado, sobretudo por causa do Covid, porque as instituições são obrigadas a despender verbas importantes na compra dos equipamentos necessários à sua prestação, e é mais grave ainda quando há no seio delas surtos de Covid, como estou neste momento a viver numa das instituições em que estou na direção.

Ainda estamos com esse problema, não é?

Sim, há uma semana tive um surto numa instituição aqui em Évora, que obrigou a deslocar 12 pessoas, e não sei se não serão mais, porque ainda não terminou, ainda ontem foi mais uma. Tudo isto movimenta pessoal, que não temos, porque também é escasso, e exige um esforço enorme nos equipamentos de proteção, na recolha dos lixos biológicos contaminados, que têm procedimentos muito rigorosos e que custam imenso dinheiro - temos de contratualizar empresas da especialidade para fazerem essa recolha. Tudo isto são despesas não previstas que agravam a situação financeira das instituições.