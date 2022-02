“Água é um bem precioso que temos de consumir o menos possível”

E aí, de facto, já se alertava que ia diminuir a precipitação média anual no nosso país, as secas iam-se tornar mais frequentes e os anos húmidos mais raros. É algo que se tem vindo a agravar, e que, infelizmente, se irá continuar a agravar até que este problema das alterações climáticas seja resolvido, o que implica diminuir as emissões globais de gases com efeito de estufa. É um problema muito difícil. Há esforços grandes no sentido de o resolver, mas é esta a situação.

Este é um problema anunciado, que é conhecido com algum detalhe desde finais do século passado. Eu coordenei um estudo e houve até a publicação de um livro, em 2002, sobre os cenários e os impactos das alterações climáticas em Portugal. Aliás, foi o primeiro estudo que fez uma avaliação Integrada desses impactos com base em cenários climáticos, e foi o primeiro estudo na Europa do Sul.

Nos últimos anos as secas tornaram-se mais frequentes e prolongadas em Portugal. Estamos em fevereiro e os sinais de alerta chegam de todo o país, não só do Sul. Devemos ficar moderada ou gravemente preocupados, tendo em conta até os nossos hábitos de consumo?

Com secas cada vez mais frequentes e prolongadas em Portugal, é urgente repensar medidas que permitam enfrentar a falta de água. Em entrevista à Renascença e à agência Ecclesia, Filipe Duarte Santos, geofísico, professor jubilado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e presidente do CNADS, diz que este é um problema “de todo o sul da Europa”, e fala dos projetos que era bom o país copiar.

Por exemplo, o rio Mira é uma bacia hidrográfica que neste momento tem uma escassez de água extrema num estudo recente que foi publicado. E aí a irrigação é feita por gravidade: é a partir da barragem que a água é conduzida e chega onde chegar, mas se não for distribuída por todos os sítios, há alguma que se perde, ao passo que se for por pressão, através de bombas, gasta energia e é mais caro.

No que respeita à agricultura de regadio, existem bons exemplos de empresários e agricultores que utilizam as metodologias mais modernas de eficiência do uso da água, a chamada agricultura de precisão. Mas há também no país muita agricultura que é feita com uma irrigação por gravidade, sem usar bombas para elevar, quer dizer, sem pressão no transporte da água. Aí perde-se muita água.

Nós temos que ter uma agricultura que seja viável do ponto de vista económico. Isto não quer dizer que não tenhamos também um outro tipo de agricultura, mais ecológica, isso é tudo muito importante. Mas, por exemplo, temos condições ideais para produzir azeite, somos o maior produtor do mundo de cortiça, também temos agora a questão das amendoeiras, tudo isso é bastante competitivo. Penso que temos de compatibilizar o aspeto económico com o aspeto ambiental, e isto é que é desenvolvimento sustentável. É difícil, mas é um equilíbrio.

No que respeita ao consumo urbano, na distribuição de água a nível das autarquias há perdas e essas perdas são conhecidas. Há câmaras que têm aumentando muito a eficiência do uso da água. Há perdas físicas na canalização, mas depois também há usos da água que não são contabilizados, e essa é uma situação que não é desejável, mas tem-se mantido. O outro aspeto é na agricultura de regadio, que é muito importante e é competitiva, e temos de pensar que estamos num mundo que é competitivo, temos uma economia mundial.

Há todo um caminho que podemos fazer em conjunto e Portugal podia ter começado esse caminho há mais tempo. Uma das respostas a este problema das alterações climáticas é a redução das emissões globais de gases com efeito de estufa. E aí Portugal tem feito um percurso muito meritório, na minha opinião, realizando uma transição dos combustíveis fósseis para as energias renováveis. É, aliás, líder no sul da Europa em termos de geração de energia elétrica de fontes renováveis. Mas, na adaptação às alterações climáticas temos de certo modo pensado: “bom, este ano temos uma seca, mas o próximo ano será de bastante chuva, portanto vamos aguentado”, e realmente não há muitas medidas estruturais para enfrentar este problema.

Pode obrigar a medidas drásticas em termos de racionamento do consumo de água, e implica aprender uma sobriedade do uso da água? Há todo um caminho que podemos fazer em conjunto?

Portugal e Espanha deviam coordenar-se melhor na gestão da água?

Essa é uma questão difícil. Os espanhóis têm um pouco a impressão - e estou a falar por experiência própria - de que nós não estamos tão preocupados com a água como eles estão.

É preciso lembrar que Espanha tem regiões que são muito mais áridas do que as nossas, no Sul. Mas o que é que eles fizeram nessas regiões muito áridas que se estão a tornar hiper-áridas, como a região de Múrcia e Alicante? Têm um transvase de água que vem do Tejo, e é esse transvase que permite uma horticultura extremamente importante do ponto de vista social, porque tem 250 mil “regantes”, como dizem em Espanha, que vivem dessa horticultura com a água que vem do Tejo.

O que está a acontecer agora é que o Tejo começa a não ter água para isso, e o que o governo espanhol tem feito é dizer: “temos de diminuir o caudal” que vai para o transvase Tejo-Segura, esse aqueduto gigante, com 300 e tal quilómetros. E as autonomias do Sul dizem: “não, isso é impossível, como é que nós vivemos?”. Então, a solução é utilizar mais as águas residuais urbanas, porque há população, e havendo população há águas residuais urbanas... estão a ver a relação?

Conhece projetos ambientais em todo o mundo. Há bons exemplos de aproveitamento de outras fontes hídricas que é possível copiar para Portugal?

Sim, sem dúvida. Não estou a dizer que isto é a solução. A solução mais importante é, de facto, perceber que a água é um bem precioso e que temos de consumir o menos possível, sem prejudicar a que é utilizada para coisas essenciais, mas consumindo o menos água possível. Mesmo nas nossas casas, na possibilidade de reciclar.

Se pretendemos que a nossa atividade económica não sofra com essas questões, temos de encontrar outras disponibilidades de água, e isso faz-se através da utilização do conceito de economia circular, ou seja, reciclar as águas residuais urbanas fazendo um tratamento terciário, que permite que se possa beber. É o extremo, mas é o que se faz em Singapura e noutros sítios, os paradigmas estão a mudar.

E a dessalinização?

É cara e tem problemas ambientais, mas também se podem tentar resolver, e resolvem-se alguns deles. A dessalinização faz sentido quando se está próximo do mar, mas também se pode fazer a dessalinização das águas salobras, não só das águas do mar. Por outro lado, tem um custo, porque utiliza bastante energia elétrica, mas que pode ser gerada através de fontes renováveis, e Portugal tem quantidades fabulosas de fontes renováveis.

O que nos leva ao início, ao dizer que este problema não está desligado da grande questão que são as alterações climáticas?

Não, não está. Há um nexo entre as questões da energia, que são cruciais, as questões do clima e as questões da água. E a agricultura também, e a biodiversidade, há aqui um nexo neste conjunto.

Relativamente à floresta, aprendemos alguma coisa com os incêndios 2017, até em termos de plantação e gestão da mancha verde que temos no país?

Acho que sim, tem-se feito um esforço muito meritório no sentido de uma melhor ordenação da floresta em Portugal e de uma diversificação das espécies. Uma ideia que penso que é extremamente importante é o pagamento dos serviços do ecossistema florestal, porque a floresta é o mais importante para reter a água no solo.

A diferença entre um deserto e uma zona que não é desértica é o solo ter matéria orgânica, microrganismos, e se tivermos uma floresta, esses microrganismos e o carbono que está retido no solo, tudo isso é fundamental para reter a água.