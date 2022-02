"O problema não está nos processos de adoção, está nas dificuldades das famílias"

Infelizmente, ainda não. Acabámos a construção da casa, de facto, e inaugurámo-la em outubro, mas é importante agora mobilá-la. Já conseguimos fazer a parte dos escritórios, que vai ser ocupada pelos adultos; desta vez, também gostaríamos muito que as crianças, para além da casa nova, também tivessem as coisas que vão usar, como as camas – e algumas destas camas são especiais, porque são camas-articuladas, para as crianças doentes. E que fossem coisas novas. É essa a campanha que estamos a fazer, está a correr bem, mas ainda está longe de se conseguir mobilar a casa. Estamos a fazer agora esta força aqui, nos últimos dias do Natal, para ver se o Menino Jesus nos dá um aconchego maior e em janeiro, fevereiro, conseguimos estar todos na casa nova.

Sandra Anastácio, presidente da Ajuda de Berço, veio falar com a Renascença e com a agência Ecclesia sobre este novo passo que foi dado e o trabalho que tem sido feito pela instituição, que tem tido “a audácia de ficar com as crianças que ninguém quer”.

Estão assegurados dois ou três técnicos da área da enfermagem e terapeutas. Médicos não encontramos necessidade disso, porque estas crianças - as que já estão na Ajuda de Berço e as que vamos querer acolher – são crianças que, numa situação normal, viveriam numa casa de família. A Ajuda de Berço é exatamente a mesma coisa, não é um hospital, elas não precisam de estar internadas nem de cuidados hospitalares – quando forem precisos, recorre-se a esse tipo de instituições.

É um facto, nós temos muito medo da bagagem que as crianças trazem. Quer dizer, as pessoas têm a ilusão de que quando adotam uma criança bebé que ela não tem bagagem e tem na mesma. Uma criança com seis, sete, oito anos já tem uma bagagem mais pesada – de abandono ou de maus-tratos , mas sobretudo de abandono, da ferida de abandono – e isso é uma coisa que nos assusta a todos, muito. Mas eu gosto sempre de ver as coisas ao contrário: quem quer fazer a diferença na vida de uma criança, é nestas crianças que estão mais desprotegidas e vulneráveis. São o verdadeiro desafio e as que precisam mais do nosso amor e da nossa atenção.

Sim, porque uma casa que tem a missão que tem e que tem os valores que tem – quando nos fundámos, em 1998, tínhamos por base esta máxima da Madre Teresa de Calcutá: ficar com as crianças que ninguém queria. Infelizmente, as crianças que ninguém quer são estas, que estão mais frágeis, mais vulneráveis, e que têm mais problemas de saúde.

Esta casa vai permitir acolher 15 crianças com estas caraterísticas. O desafio é este, dar uma resposta mais eficaz, mais qualitativa e quantitativa a crianças com estas caraterísticas.

Acontece que, ao longo destes 23 anos, nós não temos conseguido ter tanta resposta para este tipo de crianças. Temos, nas nossas casas, sempre duas, três crianças nestas circunstâncias, porque são aquelas a quem nós, com a equipa que temos e com as casas que existiam até agora, conseguiríamos dar uma resposta de qualidade.

Na verdade, esta não é uma realidade nova, a Ajuda de Berço, ao longo dos anos, tem tido esta audácia de ficar com as crianças mais difíceis – costumamos dizer assim -, as crianças que ninguém quer, aquelas que têm mais problemas de saúde e que estão em situação de abandono.

Sim, há muitos casos de sucesso, mantemos contacto com algumas, embora diga sempre que manter contacto com as crianças, se isso não for para elas, não fazemos questão que aconteça. Tem de fazer sentido para as crianças. Agora, dá-nos muita alegria, nesta altura do Natal, ver crianças que vêm à Missa ou simplesmente desejar-nos um Bom Natal, passam só para fazer uma visita, lembrar o quarto onde cresceram, isso é sempre muito compensador. É sinal de que o tempo que estiveram aqui, embora não tenha sido por bons motivos, lhes deixou, no mínimo, boas memórias dos cuidados que aqui tiveram. De facto, isso é muito satisfatório.

Em Monsanto estão 20 crianças e este acolhimento também irá manter-se, são crianças mais crescidas, a partir dos 3 anos, até aos 14. Nós, atualmente, temos as crianças misturadas entre os dois centros de acolhimento; de futuro pretendemos é ter, na casa nova, os bebés que transitam da Avenida de Ceuta para Benfica, com a valência das 15 crianças com doença crónica, em situação de abandono; e, em Monsanto, crianças mais crescidas, sem problemas de saúde e que esteja a ser estudado o seu projeto de vida – de integração na família biológica ou encaminhamento para adoção.

A casa tem capacidade para 35 crianças e o nosso objetivo é transferir os 20 bebés que estão na casa da Avenida de Ceuta, porque já não apresenta condições dignas para acolher crianças – está muito estragada, é uma casa com 23 anos, na altura não havia as exigências que hoje há, no que diz respeito às infraestruturas de acolhimento de crianças. Depois, tem uma valência com 15 vagas para estas crianças (doentes).

Portugal foi um de nove países europeus onde decorreu este ano a campanha ‘Primeiros anos, a nossa prioridade’ (First Years First Priority), e no caso português um dos problemas detetados foi o elevado número de crianças institucionalizadas, nomeadamente bebés. Isto revela que o poder político não tem olhado como devia para esta questão, não agilizando por exemplo os processos de adoção? O que é que está a falhar?

Eu acho que o problema não está nos processos de adoção, o problema está nas dificuldades das famílias. De facto, a maior parte das crianças que estão institucionalizadas não são encaminhadas para adoção, as famílias é que precisam de ajuda.

A crise económica que atravessamos há décadas, porque não podemos dizer que isto é fruto da pandemia de Covid-19, não é, há décadas que Portugal atravessa uma profunda crise económica e de habitabilidade, de trabalho, e as pessoas com filhos não conseguem fazer face às dificuldades. Associa-se quase sempre a isto algumas adições, alguns problemas de saúde mental. E enquanto nós não formos à base do problema, que são as famílias, a saúde, a habitação, o trabalho, vamos ter sempre crianças a sofrer, em Portugal ou no resto do mundo. Este, para mim, é que é o verdadeiro problema, não é a adoção, esta surge depois, quando as crianças já não têm família biológica capaz de tratar delas. Ora, nós temos de ir à família biológica.

É consensual que nos primeiros anos se joga o futuro. A Ajuda de Berço tem tido as ajudas necessárias para dar resposta adequada às crianças que acolhe?

Sem dúvida. A Ajuda de Berço depende há 23 anos da sociedade civil e o povo português tem sido de uma generosidade enorme – na verdade, a generosidade é para as crianças que a Ajuda de Berço acolhe, é assim que a coisa fica bem dita. E somos um povo muito solidário, muito preocupado com o próximo, esta é uma verdade irrefutável, para mim. O bom seria que não fosse necessário nada disto.

Há discussão na sociedade portuguesa sobre a melhor forma de enquadrar as crianças nas situações de risco, se a via da institucionalização ainda é a melhor resposta ou se se deve apostar no enquadramento familiar. Que apoios concretos faltam às famílias?

Saúde, habitação e trabalho. São estas três variáveis. Temos problemas sérios de saúde mental, problemas seríssimos, e finalmente, graças à pandemia, começamos a olhar para a saúde mental das pessoas, em particular, das famílias, em conjunto, e das instituições. Sem isto, não há nada.

Depois, vem a falta de trabalho - e as duas coisas estão ligadas – e a falta de habitação. A maior das pessoas em Portugal que precisa de recorrer a este apoio institucional é porque não tem uma casa.