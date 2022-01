De Castelo Branco a Bragança “são 10 horas de autocarro”

Sabe, no interior pensa-se muito em atirar as culpas para os outros. Em vez de se agir proativamente, reclama-se, mas as entidades externas não podem fazer tudo, as entidades internas, próprias do interior podem fazer alguma coisa. Tem de haver maior investimento dos municípios e dos governos. Tem de haver programas por regiões, porque elas não são todas iguais, e enquanto isto não for feito, não chegamos a bom porto.

No caso de Vimioso, por exemplo, é com 500 euros por nascimento, que curiosamente deu algum resultado, porque o concelho de Vimioso, na transição da década de 10 para a década de 20 deste século, diminuiu menos a sua quebra demográfica. Manteve os índices de envelhecimento, é evidente, mas diminuiu bastante a sua quebra demográfica. Isso indica que um simples programa de apoio pode fazer alguma diferença.

Aí sim, no interior fala-se muito do problema demográfico, atiram-se muito as culpas para os governos como forma de propaganda política, mas de concreto, o único programa que tem sido lançado é o apoio aos nascimentos, a quem tem filhos.

Quantos países há num país com muitos litorais e muitos interiores? Portugal está em situação de catástrofe demográfica? E estes são problemas a que os partidos políticos estão a dar a devida atenção na campanha para as legislativas? A uma semana das eleições, a Renascença e a Ecclesia conversam com Henrique Ferreira, presidente da Comissão Justiça e Paz da Diocese de Bragança-Miranda, que se tem dedicado ao estudo destas matérias.

Se pegarmos em alguns números, temos a dimensão do problema: em 1960 nasciam, em média, 5.000 crianças no distrito de Bragança, hoje nascem 470 ou 480. O inverno vem daí, da ausência de nascimentos. O deserto deriva do inverno, da emigração. E emigração já não é de pessoas desqualificadas, como era na década de 60 e 70, é de pessoas extremamente qualificadas e que deixam o país numa situação de desastre. Eu uso muito a palavra 'desastre', porque a nossa melhor inteligência está a ir embora, e os políticos ainda não se deram conta disto.

Aliás, penso que grande parte dos problemas do interior são problemas de orientação do investimento. Muito dinheiro tem vindo… não direi 'muito', comparativamente com as regiões mais desenvolvidas, mas bastante dinheiro tem vindo e esse dinheiro não tem ainda sido suficientemente rentabilizado, e tem de o ser, porque de outra forma estamos a atirar dinheiro e a perdê-lo.

Depois tem de haver programas de incentivo económico à participação das populações locais com grande orientação, porque na rentabilização dos programas económicos o mais importante é fazer a gestão da orientação dos investimentos, do acompanhamento e supervisão, para que os dinheiros não sejam mal utilizados.

Fala da falta de orientação do investimento, há pouco sugeriu que fossem feitos programas por regiões, porque elas não são todas iguais. Sempre que há eleições fala-se na regionalização, quase como uma 'varinha mágica' para resolver os problemas. A criação de regiões está prevista na Constituição (desde 1976). Pode ser uma solução para as questões que está a identificar?

Talvez, mas não tenho ideias definitivas. Porque se fizermos uma regionalização horizontal, que corresponda às coordenações de desenvolvimento regional, estamos pura e simplesmente a aumentar a liquidação do interior.

No último referendo à regionalização eu fui um ativista da região de Trás-os-Montes e Alto Douro e andei pelo terreno a ouvir as pessoas, e as pessoas não discordavam da regionalização, mas perguntavam-me 'olhe lá, com uma região horizontal como a Norte, o que é que nós ganhamos e o que é que nós perdemos?'. E quando me perguntavam: 'o que é que nós perdemos?' Eu não sabia responder.

Nessa altura, durante a campanha, fui a Espanha e falei na regionalização, e na perspetiva deles nós devíamos ter cuidado, porque com a regionalização íamos pagar mais impostos: ao município, à região e ao Estado, e o retorno podia não ser suficiente.

Eu não quero com isto pôr em causa a regionalização, agora tem de haver estudos sérios e comparados a nível europeu, em relação aos países que foram regionalizados, nomeadamente os que eram centralizados, como é o caso da Espanha - mas que não criou propriamente regiões porque aquilo são nações desde há muitos séculos, com uma cultura própria. Mas pode ser comparado, por exemplo, com Itália ou com França, porque a França era um país centralizado e também operou regiões por via administrativa.

Eu achava interessante - ou melhor, só achei interessante passados 15 anos, depois de ter estudado mais - aqueles que eram os chavões de 1983/84, quando o assunto foi debatido: o PS tinha a bandeira "regionalizar para desenvolver', e o PSD a bandeira 'desenvolver para regionalizar'. Isto é interessante e há que recuperar estes 'slogans', porque eles dizem tudo.

Henrique Ferreira - Presidente da Comissão Justiça e Paz de Bragança Foto: DRMas não bastam slogans. Nesta altura a generalidade dos partidos com assento parlamentar já disse que está disponível para discutir a regionalização nos próximos anos. Devia ser uma prioridade mas, pelo que diz, bem pensada?

Muito bem pensada. Eu não acredito numa regionalização que não seja simétrica. O que é que eu quero dizer com simetria? Se compararmos o PIB da zona do Porto e Braga, os concelhos mais desenvolvidos – Famalicão, Barcelos, Trofa, Santo Tirso, Guimarães e Braga - há uma dimensão de desenvolvimento muito maior do que, por exemplo, Paredes de Coura, ou Amares, o interior. Agora, podemos comparar Amares ou Mondim de Basto com o interior profundo, falando do distrito de Bragança, com Freixo de Espada à Cinta, Mogadouro ou Alfândega da Fé.

Ou seja, se pusermos o Norte interior dependente do Porto, ficamos pior do que dependentes de Lisboa, por uma razão muito simples: os do Porto vão sugar-nos completamente os recursos, até porque foi neste paradigma que foram criadas as NUTS das regiões (Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos).

Criar regiões horizontais, porquê? Para baixar a rácio do nível médio de desenvolvimento face à União Europeia e poder receber mais fundos. O Porto precisa de Bragança, Vila Real e de Viana do Castelo para baixar o seu nível de desenvolvimento e ter acesso aos fundos. Mas, provavelmente, não vai precisar desses distritos para promover o desenvolvimento que deveria promover.

Quando falo de regionalização simétrica, em Portugal só há uma possível: pegar nas antigas províncias – ou, se se entender que oito são demais, pegar no Interior Norte.

Estamos a falar do Minho, Trás-os-Montes, Beira Alta?

Exato, as antigas províncias, que não estavam assim tão mal pensadas como isso e que foram substituídas por distritos, porque quando há muitas entidades, reinamos melhor. O doutor Salazar percebeu que vinha dali uma idiossincrasia regional que punha em causa a unidade do país e o poder central, e recuperou os distritos, em 1937.

Portanto, como dizia, ou nós fazemos uma regionalização simétrica, de norte a sul, interior, ou então vamos pôr as regiões em desequilíbrio, as do Interior vão ser sugadas pelas do Litoral - até neste aspeto seria preciso ter diferentes modelos de regionalização –, e as únicas que não serão sugadas serão as que não têm grandes metrópoles no litoral, que é o caso da região Centro e da região do Alentejo, porque as outras serão completamente sugadas por Lisboa e pelo Porto.