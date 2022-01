Bárbara Wong. “Só pela educação é que vamos mudar o mundo”

A escola está cada vez mais aberta à comunidade e tem havido uma série de programas que trazem a comunidade para dentro da escola. Ou seja, a questão do Papa Francisco fazer a distinção entre instrução e educação, não podemos só estar na escola a dar matéria, porque infelizmente as crianças chegam à escola com o muitos défices.

Acho curioso o Papa fazer esta distinção entre instrução e educação, porque muitas vezes estamos muito focados - sobretudo os professores - na instrução, no ensinar a matéria, quando a escola deve ser muito mais do que isso, deve ser também a educação e uma educação global. O Papa está efetivamente preocupado com isto porque sabemos que só através da educação é que "o mundo pula e avança", como dizia o poeta.

Na verdade, não é surpreendente o que o Papa nos vem dizer, insistir muito na importância de, a nível mundial, os orçamentos não estarem tão voltados para as despesas militares. O Papa nesta mensagem diz-nos que aumentaram as despesas militares, ultrapassando o nível registado no termo da Guerra Fria, e a opção claramente para o Papa devia ser a instrução e a educação.

Diz que a pandemia agravou as desigualdades e que na escola isso continua bem visível, porque, apesar do esforço de atualização dos professores, há problemas de base por resolver no acesso e uso correto da tecnologia. “Os miúdos podem ter um smartphone, mas não sabem como trabalhar com ele”, diz. Bárbara Wong deixa um alerta: a pandemia transformou a forma como nos relacionamos, e “não foi para melhor”, porque “perdemos empatia e paciência, e temos de inverter essa tendência”.

A jornalista e editora do jornal "Público'' não ficou surpreendida com o apelo do Papa para que se invista menos em armas e mais em educação e instrução, que são as chaves para mudar o mundo.

As condições socioeconómicas dos alunos são um fator com um peso relevante no insucesso escolar, e desse ponto de vista a escola falha no seu papel de elevador social. A pandemia veio agravar estas desigualdades?

Sem dúvida. Isso foi estudado, e veio de facto agravar, e as crianças com menos acesso à Internet em casa, não tendo computadores, os portáteis, todas essas coisas, foi muito mais complicado para essas crianças e para esses pais… Até no fazermos os isolamentos da pandemia, é completamente diferente uma casa com duas casas de banho ou uma casa só com uma casa de banho!

Na educação e nas casas dos portugueses aconteceu exatamente isso: nas famílias com menos possibilidades houve um aumentar das desigualdades e vai continuar durante esta pandemia, porque os miúdos podem ter um “smartphone”, mas não sabem como trabalhar com ele, não sabem como pôr o “smartphone” ao serviço da educação, ao serviço daquilo que têm de aprender. E nesta questão dos “smartphones” não interessa se somos ricos ou somos pobres, porque o uso que é feito dos telefones é um uso sobretudo recreativo e não pedagógico.

O Papa também lembra na mensagem que uma das consequências da pandemia foram as aulas à distância, que em muitos casos causaram "retrocesso na aprendizagem". Isso também aconteceu em Portugal?

Também aconteceu em Portugal, porque ninguém estava preparado para isto. É preciso ver que ainda há muitos professores que têm uma enorme dificuldade em usar as novas tecnologias dentro da sala de aula, quanto mais à distância!

Temos de fazer um elogio muito grande aos professores, porque foram obrigados a atualizar-se muito rapidamente de maneira a poder continuar a dar aulas à distância. Esse trabalho foi feito pelas escolas e pelos professores. Não fizeram todos, como é óbvio, mas a maior parte dos professores fez esse trabalho. Mas as aulas à distância não vieram melhorar em nada, como nada do que é feito à distância, na verdade. Nós também estivemos a trabalhar à distância, e o que é facto é que precisamos do outro, até para termos ideias e para desenvolvermos novas histórias.

Trabalhar e estudar à distância empobrece?

Empobrece, sem dúvida.

Interligado com a educação está o "diálogo entre gerações", que o Papa nesta mensagem considera fundamental no atual contexto pandémico. Diz mesmo que "as crises contemporâneas” revelam a “urgência" de uma aliança entre os idosos, que considera "guardiões da memória", e os jovens, que são aqueles que "fazem avançar a história". Em Portugal como é que está, em tua opinião, este diálogo entre gerações? A pandemia fez mudar alguma coisa?

A pandemia, no início, veio trazer ao de cima o melhor de nós. Dizíamos todos: "vai ficar tudo bem", era o lema. E, de facto, houve uma série de boas práticas e bons exemplos de jovens que se juntaram nos seus bairros para ajudar os mais velhos, porque não podiam sair nem ir às compras, e isso foi um apoio e foi um exemplo muito bom. Com o passar do tempo isso para uns foi deixando de ser necessário, para outros permaneceu.

Acho que no início estivemos todos muito preocupados uns com os outros, mas depois também nos voltámos outra vez para dentro. O que eu senti, e que tenho comentado com outras pessoas, até com entrevistados, é que parece que ficámos menos empáticos quando saímos das quarentenas, confinamentos e isolamentos, parece que temos menos paciência para o outro. De facto, temos de refletir sobre isso e fazer uma mudança na nossa vida, porque nós precisamos do outro para viver, temos de fazer essa mudança.