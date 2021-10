Sínodo dos bispos é “momento de viragem” na vida da Igreja

Os próprios párocos, todos nós, sentimos isso nas nossas comunidades. Ainda há pouco tempo uma senhora me disse: “Então, o Papa Francisco não disse que os divorciados recasados podiam comungar?”. Não, não disse isso. Foi o que ouviu, mas ele não disse isso. É importante ajudar a aprofundar o que vai ser dito, para que chegue às pessoas e se crie aqui um processo sério, no sentido espiritual, de reflexão.

As pessoas costumam falar de coincidências, um amigo ensinou-me a compreender também as “Deuscidências”. Assumo com alegria, disponibilidade e espírito de serviço, num momento tão especial como este, que alguns qualificam, e bem, como o momento mais importante na história da Igreja, depois do Concílio Vaticano II (1962-1965).

É interessante, porque desde o Tempo Pascal, ao meditar no livro dos Atos dos Apóstolos, na minha oração pessoal e também na Basílica dos Congregados (Braga), a linha de reflexão foi muito o Espírito Santo como protagonista da Igreja. No meio disto tudo, quando chega esta notícia, este convite, foi quase como a confirmação de um caminho que eu próprio iniciei.

É um desafio e uma responsabilidade. Foi surpreendente: estava a iniciar as minhas férias, quando recebi uma mensagem do Thierry [Bonaventura], o responsável por esta comissão de media, e pela comunicação da Secretaria do Sínodo dos Bispos. Pediu para falar comigo, fez a proposta e é quase irrecusável.

Para o diretor de Comunicação da Arquidiocese de Braga e administrador do Diário do Minho, o mais difícil vai ser “implementar o processo”, mas não tem dúvidas de que vamos viver um período “de grande transformação” na Igreja, porque apesar das previsíveis “resistências” de quem não quer perder poder, a iniciativa do Papa abriu um processo “imparável” de “auscultação das pessoas, e de as envolver” nas decisões.

Desse ponto de vista, uma Comissão dedicada à comunicação é certamente fundamental…

É fundamental.

E também para a forma como a Igreja comunica, a própria linguagem que usa? Porque também se tem a ideia, por parte dos órgãos de comunicação que recebem a informação, de que a Igreja ainda comunica de forma demasiado fechada?

Há sempre, e creio que todos o entendemos, uma linguagem técnica: eu não sou especialista em Economia e Finanças, e muitas das vezes também estou a ouvir a rádio, a ver a TV, a ler, e não percebo o que lá está escrito ou a ser dito. Há uma linguagem técnica.

Da nossa parte, devemos tentar comunicar melhor, simplificar, ajudar a compreender o que está a ser dito, mas não faltarão também editores de religião? Não estou a falar só da Igreja Católica, de religião? Ou seja, especialistas nas nossas redações que tenham conhecimento profundo do fenómeno religioso? Ou ele também está relegado para segundo, terceiro plano, e não é considerado assim tão importante?

Não quero culpar órgãos de comunicação social, mas é preciso ter gente especializada nas nossas redações que percebam o fenómeno religioso, com profundidade. Portanto, creio que aqui há uma responsabilidade, de parte a parte: da Igreja, em comunicar bem, ter uma maior proximidade, diálogo, e promover até encontros para falar sobre o que está a acontecer, quais são os grandes temas, descodificar toda a linguagem, porque esta linguagem técnica faz parte de todos os saberes; e, ao mesmo tempo, da parte dos órgãos de comunicação social, termos pessoas especializadas em religião.

A Comissão da Comunicação também integra uma leiga portuguesa, a Leopoldina Reis Simões. Vão trabalhar em conjunto com o Vaticano, com o Dicastério para a Comunicação e Sala de Imprensa da Santa Sé, mas também é pedido que o façam localmente, ao encontro dos media em cada país.

Sim, e cada país, como acontece em Portugal, tem um secretariado. Creio que proximamente acontecerá esse encontro, para criar uma sintonia e fazer passar essa mensagem, a partir já de uma estrutura existente.

A nossa missão é fazer passar essa mensagem, mas nunca sobrepondo-nos, ou sem estar articulados, no caso de Portugal com o Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, dirigido pela Isabel Figueiredo. Será numa relação muito próxima com ela que vamos trabalhar.

Há uma semana participou nos trabalhos de abertura do Sínodo, no Vaticano, onde ouviu os desafios e até recados que o Papa deixou – para que esta não seja uma iniciativa “de fachada” ou apenas uma “reflexão teórica”. Este é mesmo um momento de viragem na Igreja?

É, não tenho dúvida, pelo desejo de mudança e também por aquilo que presenciei. Haverá resistências? Há e haverá. Isto não é muito simpático de dizer, mas ninguém está disposto a perder poder sem dar luta, quando entendemos que a nossa missão é de poder e não de serviço. Há também medos, mas o medo é também falta de fé.

É chegado o momento, no meu entender – e no ponto de maturidade do pontificado do Papa Francisco - da receção plena do Concílio Vaticano II, nomeadamente dos documentos ‘Lumen Gentium’, ‘Ad Gentes’ e ‘Gaudium et Spes’.

Este processo é imparável, de auscultação de pessoas e de as envolver. Só o processo em si vai provocar uma transformação das pessoas, iniciar o processo de auscultação, que antes de mais é um processo espiritual, sobretudo com a ajuda dos nossos irmãos da América Latina.

Precisamos de compreender isto: o pontificado do Papa Francisco entende-se a partir do que aconteceu na América Latina, onde ele também foi um dos protagonistas, na Conferência de Aparecida (2007). Com a ajuda deles, nós vamos conseguir envolver toda a Igreja, vai ser um período de grande transformação.

O que está aqui em causa, de uma forma muito simples, é: ou queremos e vivemos numa Igreja clerical – que não é essa a Igreja que o Espírito de Deus quer – ou então uma Igreja sinodal, onde todos, leigos, padres e bispos, caminham em conjunto, iluminados pelo Espírito Santo, realizando aquilo que é vontade de Deus.