Pobreza em Lisboa. "Diariamente surgem pessoas novas na rua"

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, afirmou que a Plataforma Europeia de Combate à Situação de Sem-Abrigo representa “um salto de gigante”, no sentido de garantir o acesso de todos à habitação, à saúde e outros direitos. Concorda?

Renata Alves diz que a ajuda do Papa à população sem-abrigo de Roma é um “estímulo” para quem está no terreno a lutar contra este fenómeno. E vê com bons olhos a recém-criada Plataforma Europeia de Combate à Situação de Sem-Abrigo, aprovada na reta final da presidência portuguesa da União Europeia, e que foi assinada por todos os Estados-membros, por representantes das instituições europeias, organizações da sociedade civil e parceiros sociais.

A Comunidade Vida e Paz (CVP) é uma instituição do Patriarcado de Lisboa que há mais de 30 anos apoia as pessoas em situação de sem-abrigo. Com a ajuda de 600 voluntários, tem Equipas de Rua em mais 100 pontos das cidades de Lisboa e da Amadora, e já alargou a intervenção a Loures e a Odivelas. Diariamente distribui entre 500 a 550 refeições.

Este problema só pode ser ultrapassado com a intervenção de todos, não só das organizações que lutam diariamente no combate à situação de sem-abrigo, mas pelos responsáveis políticos, pelos parceiros sociais e pela sociedade civil. É importante que se perceba que existem deveres enquanto sociedade e enquanto qualquer cidadão comum.

Falou do compromisso de instituições europeias, governos, sociedade civil, isto dá a dimensão da gravidade do problema? A crise pandémica precipitou de alguma forma esta união de esforços?

É muito, se pensarmos que as pessoas precisam de sair desta situação, mas também percebo que a pandemia e o agravamento da crise económica e social trouxeram constrangimentos e as metas e objetivos iniciais acabaram por ficar comprometidos. No caso português era retirar as pessoas desta situação até 2023.

E há uma situação ainda mais radical, que são as pessoas com problemas de saúde mental.

Também temos de olhar para as problemáticas que as pessoas vão apresentando. Sabemos que as problemáticas dominantes continuam a ser as aditivas, os problemas relacionados com o consumo de álcool e de outras substâncias, e isso pode implicar que durante a estadia num alojamento temporário, a transição possa permitir fazer um trabalho de motivação para que a pessoa possa ir para um tratamento, para se reabilitar.

Sim, esse é o grande objetivo. Contudo, devemos perceber que se conseguirmos colocar as pessoas numa situação transitória, em que exista todo um investimento com o objetivo de estarem o menos tempo possível nestas situações de transição e se possa encontrar uma alternativa para uma situação de alojamento permanente, é isso que se pretende. Mesmo a tipologia ou o enquadramento destes centros também começa a ser diferente, percebemos que funcionam melhor para um menor número de pessoas, para que se possa de alguma forma ir ao encontro de todas as necessidades que as pessoas apresentem, sempre com o objetivo final de traçamos um plano para aquela pessoa.

Relativamente àquilo que pode ser feito, e que está a ser feito: é importante salvaguardar que têm existido mais medidas, desde programas municipais a medidas por parte do Governo, no que diz respeito à criação de centros de alojamento temporário de transição, programas de ‘Housing First’, criação de apartamentos partilhados. Estas medidas têm vindo a facilitar, mas por outro lado têm de existir muito mais medidas, porque não são suficientes.

O que exigirá decisões e respostas por parte do Estado central. No geral, como é que classifica a colaboração entre o Estado, as autarquias locais e as organizações, como a Comunidade Vida e Paz, que estão no terreno? Há hoje mais sensibilidade para esta questão dos sem-abrigo?

Sim, penso que há sensibilidade e há cooperação, e por isso têm existido bastantes parcerias entre o Estado e as organizações. O caminho terá de ser esse, entre quem define as políticas, mas que as defina com quem está no terreno, com quem tem conhecimento e experiência. Só dessa forma é que considero que pode haver mais sucesso na intervenção com as pessoas em situação de sem-abrigo.

Essa maior sensibilidade também se viu no processo de vacinação contra a Covid 19, por exemplo? Correu como devia?

Inicialmente não. Não posso dizer que correu como devia ter corrido, porque nós até fizemos alguma pressão para que as pessoas em situação de sem-abrigo pudessem ser vacinadas, porque tínhamos conhecimento - não no primeiro confinamento nem na primeira fase da pandemia, mas sobretudo este ano - que as pessoas em situação de sem-abrigo estavam a ser mais afetadas com o vírus, e era importante que pudessem ser vacinadas e que salvaguardássemos a sua saúde. Porque, efetivamente, sem acesso aos sistemas de saúde torna-se muito mais difícil, e temos de olhar por todas essas pessoas que estão numa situação de grande fragilidade e vulnerabilidade.

Já perdi a conta ao número de vezes que o Papa usou, como exemplo de insensibilidade social, as pessoas em situação de sem-abrigo que morrem de frio na rua, é provavelmente o exemplo mais presente nos discursos do Papa Francisco. Falta esta sensibilidade a nível geral para os dramas da rua? Porque falamos de confinamento, mas como é que vai para casa quem não tem casa?

Exato, essa até foi uma frase por nós utilizada para a nossa campanha. Porque, para além das questões do frio, existem outras questões em que as pessoas não são protegidas e a sociedade em geral deveria, de facto, estar mais sensibilizada, mais atenta e, como costumo dizer, não virar a cara para o lado.

Acima de tudo, o compromisso é de todos e deveria ser de todos: a qualquer um pode vir a acontecer uma situação destas… É muito importante que nos consigamos pôr no lugar do outro, perceber todas as dificuldades e a falta de acessos: a falta de respeito pelo direito das pessoas, a falta de dignidade em que muitas vezes as pessoas se encontram é lamentável.