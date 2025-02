Trump avança com tarifas de 25% às importações de aço e alumínio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai impor a partir desta segunda-feira tarifas de 25% em todas as importações de aço e alumínio.

O anúncio foi feito em declarações aos jornalistas a bordo do avião presidencial, o Air Force One, quando se preparava para sair da sua residência, em Mar-a-Lago, na Flórida, para assistir à final do Super Bowl de futebol americano, em Nova Orleães.

“Qualquer aço a caminho dos Estados Unidos vai ter uma tarifa de 25%”, anunciou.

Além das prometidas tarifas, Trump disse ainda que no final da semana irá revelar mais tarifas a países que impuseram taxas a exportações dos Estados Unidos. Na semana passada, o presidente norte-americano ameaçou o México e o Canadá com tarifas de 25% nas importações, apenas para voltar atrás e as suspender durante 30 dias.

A China sofreu tarifas de 10% sobre as importações, que levaram Pequim a retaliar com taxas aduaneiras que entram em vigor esta segunda-feira.