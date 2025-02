Vendas da Tesla caem a pique em Portugal e na Europa

As vendas da Tesla caíram significativamente em Portugal e na Europa no primeiro mês de 2025. Os números da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) mostram uma queda de 29,1% nas vendas dos carros da marca de Elon Musk, inferior às quedas mais abruptas nas vendas em países como Alemanha e França.

Os números da ACAP mostram que as vendas da Tesla em janeiro caíram em 160 unidades em comparação com os números de janeiro de 2024, de 549 carros para 389. Em sentido contrário, a BYD, concorrente chinesa fortemente apoiada pelo Estado chinês, mais do que triplicou as vendas, passando de 128 para 392 carros vendidos em janeiro, enquanto a Polestar (marca da Volvo, atualmente detida por um grupo chinês) passou de 5 para 21 carros vendidos em Portugal em janeiro.

As vendas da Tesla tiveram um comportamento ainda pior em vários países da Europa. Segundo o “Financial Times”, as vendas na Alemanha caíram em 59,5% face a janeiro de 2024. Elon Musk tem procurado entrar no debate da política nacional alemã, que tem eleições para o Parlamento federal a 23 de fevereiro.

Em dezembro de 2024, Musk escreveu um artigo de opinião no jornal “Welt am Sonntag” em que declarou o apoio ao partido Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, afirmando que tem propostas válidas para a economia e imigração. Já em janeiro, fez uma conversa online com a líder do AfD, e apareceu, por videoconferência, num comício do partido, apontando que “não há problema em ter orgulho de ser alemão”.

As vendas da Tesla caíram num mês em que o mercado de carros elétricos na Alemanha cresceu mais de 50% face a 2024. Já na França, foram vendidos menos 63% de carros da Tesla, enquanto na Noruega a Tesla vendeu menos 38% de carros. No Reino Unido, a redução foi de 8%.