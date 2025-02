Alta velocidade. Consulta pública da segunda fase pode começar em fevereiro

A consulta pública do projeto para a segunda fase da linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa pode começar em fevereiro, disse a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) à Renascença. O projeto, a cargo da Infraestruturas de Portugal (IP), continua a mexer, numa altura em que o contrato da parceria público-privada (PPP) para o primeiro troço está na fase de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, e o concurso para o segundo troço já terminou, tendo apenas uma proposta válida. “É previsível que a consulta pública possa começar ainda durante o mês de fevereiro de 2025”, disse a APA à Renascença, em resposta a um pedido de esclarecimentos sobre o processo. A agência condiciona a entrada em consulta pública, no portal Participa, à necessidade de o Estudo de Impacte Ambiental ser “considerado conforme”, apontando que isso “ainda não aconteceu”.

Os primeiros cronogramas do projeto da linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa colocavam a fase de avaliação de impacte ambiental do troço da segunda fase, entre Soure e o Carregado, no ano de 2024. Contudo, segundo o ponto de situação feito na adjudicação da PPP para o primeiro troço da linha, entre Porto Campanhã e Oiã (Oliveira do Bairro), esta fase já se prolongava pela primeira metade de 2025 – atirando o fim da construção para 2032.

Ponto de situação dos projetos de linhas de alta velocidade em outubro de 2024. Imagem: Infraestruturas de Portugal Prazos da linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa apresentados em janeiro de 2024. Imagem: Infraestruturas de Portugal

De acordo com a APA, o procedimento começou a 30 de setembro de 2024, com a submissão do projeto e estudo de impacte ambiental. “Após uma primeira análise da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental, a Comissão de Avaliação solicitou ao proponente um conjunto de elementos adicionais”, que está agora a ser avaliado. Primeira fase ainda sem contrato em vigor Foi já em outubro de 2024 que a primeira parte da linha de alta velocidade, o troço entre Porto Campanhã e Oiã (Oliveira do Bairro), foi adjudicada à Lusolav, um consórcio entre Mota-Engil, Teixeira Duarte, Alves Ribeiro, Conduril, Casais, Gabriel Couto e Lineas. Esse contrato apenas entra em vigor com o visto do Tribunal de Contas - previsto então para julho de 2025. A primeira fase da linha, que inclui duas parcerias público-privadas (dos troços Porto - Oiã e Oiã - Soure) recebeu 813 milhões de euros em financiamento europeu, e tem financiamento pré-aprovado pelo Banco Europeu de Investimento de três mil milhões de euros. Mas a IP fez uma nova candidatura a fundos europeus em janeiro. Nessa candidatura,segundo o “Jornal de Negócios”, a gestora da rede ferroviária concorreu a mais 955 milhões de euros para a primeira fase da linha de alta velocidade, numa fase do Mecanismo Interligar a Europa em que já não há fundos exclusivos para cada país, e o bolo disponível para todos os países elegíveis para fundos europeus de coesão é de 2,5 mil milhões de euros. A nova candidatura deve cobrir custos com estaleiros, viadutos, túneis e com a superestrutura da via ferroviária - os carris, travessas e a plataforma de suporte.