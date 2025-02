Depois do México, Trump suspende tarifas ao Canadá por 30 dias

Ainda de acordo com o Presidente norte-americano, o Canadá vai implementar um plano de 1,3 mil milhões de dólares para reforçar a segurança na fronteira com os EUA.

"O Canadá concordou em garantir que teremos uma fronteira norte segura e em, finalmente, acabar com o flagelo mortal de drogas como o fentanil que têm invadido o nosso país, matando centenas de milhares de americanos, ao mesmo tempo que destrói as suas famílias e comunidades em todo o nosso país", escreveu Trump, nas redes sociais.

“Como Presidente, é minha responsabilidade garantir a segurança de todos os americanos, e é exatamente isso que estou a fazer. Estou muito satisfeito com este resultado inicial, e as tarifas anunciadas no sábado serão suspensas por um período de 30 dias para ver se um acordo económico final com o Canadá pode ou não ser estruturado. Justiça para todos!”, defende Donald Trump.

O Presidente dos Estados Unidos já tinha decidido suspender esta segunda-feira a aplicação de taxas alfandegárias de 25% aos produtos vindos do México.

Donald Trump anunciou também taxas alfandegárias de 10% para os produtos da China e avisou que a União Europeia também será alvo de tarifas.