Salário mínimo na UE varia entre 551 euros na Bulgária e 2.638 euros no Luxemburgo

O salário mínimo nos Estados-membros da União Europeia variou, em janeiro, entre os 551 euros por mês na Bulgária e os 2.638 euros no Luxemburgo, entre os 22 países onde a medida vigora, divulga esta sexta-feira o Eurostat.

Portugal - onde o salário mínimo é pago em 14 prestações que o Eurostat reúne em 12 meses, o que dá um valor mensal de 1.015 euros - está num grupo de seis Estados-membros com valores entre os 1.323 de Espanha (desde 1 de julho de 2024) e os 1.000 euros de Chipre.

Este grupo inclui ainda a Eslovénia (1.253 euros em 31 de dezembro de 2024), a Polónia (1.091) e a Lituânia (1.038 euros).

Com salários mínimos acima de 1.500 euros por mês encontravam-se, em janeiro, o Luxemburgo (2.638 euros), a Irlanda (2.281), os Países Baixos (2.193), a Alemanha (2.161), a Bélgica (2.070) e a França (1.802 euros).

Os menores salários mínimos, com prestações abaixo dos mil euros mensais, são pagos na Croácia (970 euros), Grécia (968), Malta (961), Estónia (886), República Checa (826), Eslováquia (816), Roménia (814), Letónia (740), Hungria (707) e Bulgária (551 euros).

Para os países fora da zona euro, o Eurostat usou a taxa de câmbio em vigor em 31 de dezembro de 2024.

O serviço estatístico da UE divide ainda os países em grupos de paridade do poder de compra (PPC), estando Portugal no segundo (entre 1.000 e 1.500 PPC), com a Espanha (1.453), a Eslovénia, a Roménia, a Croácia, a Lituânia, a Grécia, Chipre, Malta e Hungria (1.030 PPC).

O grupo com PPC acima dos 1.500 euros inclui a Alemanha (1.992), Luxemburgo, Países Baixos, Bélgica, Irlanda, França e Polónia (1.523).

Abaixo dos 1.000 euros de PPC estão a Eslováquia (que lidera com 973 euros), República Checa, Estónia, Bulgária, Letónia e Estónia (878 PPC).