Inflação desacelera para 2,5% depois de quatro meses de subida

Segundo a estimativa do Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) caiu meio ponto percentual em relação ao mês anterior (a taxa de inflação em relação ao período homólogo era de 3,0%).

A taxa de inflação desacelarou para os 2,5% em janeiro deste ano, depois de quatro meses de subida no final do ano passado.

A taxa de inflação desacelera assim para onde estava em novembro do ano passado e quebra o ciclo de quatro meses consecutivos a subir, depois de desaceleração entre maio e agosto de 2024.

O indicador de inflação que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos terá registado uma variação de 2,6% (2,8% no mês precedente). A variação do índice relativo aos produtos energéticos diminuiu para 2,4% (4,9% no mês anterior) e o índice de produtos alimentares não transformados diminuiu para 1,8% (3,4% em dezembro de 2024).

Em média nos últimos doze meses, a inflação variou 2,4% - uma percentagem semelhante à de dezembro do ano passado. O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português terá registado uma variação homóloga de 2,7% (3,1% no mês precedente).

Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de janeiro de 2025 serão publicados no próximo dia 12 de fevereiro.