EUA aplicam tarifas ao Canadá, México e China a partir de sábado

Os Estados Unidos vão começar a aplicar taxas aduaneiras de 25% ao Canadá e México e de 10% à China, já a partir de sábado, 1 de fevereiro. A União Europeia é a próxima na lista de Donald Trump.



A medida do Presidente norte-americano, Donald Trump, foi anunciada esta sexta-feira pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

O tráfico de drogas para os Estados Unidos é o argumento utilizado para a aplicação de tarifas aos produtos destes três países.

"O Presidente implementará no sábado tarifas de 25% sobre o México, tarifas de 25% sobre o Canadá e uma tarifa de 10% sobre a China devido ao fentanil ilegal que eles fornecem e permitem distribuir no nosso país, que matou dezenas de milhões de americanos ”, disse Karoline Leavitt, em conferência de imprensa.

Anteriormente a este anúncio, fontes próximas do processo tinham dito à agência Reuters que as tarifas deveriam entrar em vigor só em março - e não em fevereiro - e que poderia haver uma lista de lista de produtos isentos.

A porta-voz da Casa Branca disse que a notícia é “falsa” mas, quando questionada sobre isenções, referiu que não tem informação sobre o assunto.

Karoline Leavitt acrescentou que as tarifas serão publicadas no sábado e entrarão em vigor imediatamente.

União Europeia é a próxima

O Presidente Donald Trump confirmou a informação da porta-voz da Casa Branca e disse aos jornalistas que nada pode ser feito pelo Canadá, México e China para impedir as tarifas, acrescentando que algo "muito substancial" foi planeado para as tarifas sobre a União Europeia (UE).

A nova Administração norte-americano estuda a aplicação de tarifas aduaneiras a produtos europeus, bem como de aço, alumínio, cobre, medicamentos e semicondutores.

"Vamos impor tarifas sobre o aço e o alumínio e, em última análise, sobre o cobre. O cobre demorará um pouco mais", disse Donald Trump.

O Presidente norte-americano promete taxas aduaneiras sobre processadores e disse que as tarifas de petróleo e gás serão prováveis até 18 de fevereiro.

Donald Trump admite que a medida poderá ter impacto negativo na carteira dos consumidores norte-americanos e prevê uma perturbação durante um período de tempo reduzido.

Em declarações na Sala Oval, na Casa Branca, o chefe de Estado desvalorizou uma possível reação dos mercados financeiros.

De facto, a Bolsa de Nova Iorque terminou a sessão de sexta-feira com perdas. Após o anúncio das tarifas, o índice S&P fechou o dia a cair 0,5% e o Nasdaq 0,28%.

Canadá ameaça retaliar

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, avisou esta sexta-feira o Donald Trump que se decidir impor tarifas de 25% sobre as importações canadianas irá receber uma resposta "decisiva" e "enérgica", mas "razoável" por parte do Canadá.

"Estamos num momento crítico. Como o Presidente Trump declarou, continua empenhado em impor tarifas ao Canadá a partir de amanhã (sábado, dia 01 de fevereiro). Não sabemos exatamente como será, mas sei duas coisas: se o Presidente decidir impor tarifas, estaremos preparados para responder", prometeu o chefe de Governo do Canadá.

Trudeau esclareceu que o seu Governo está preparado para "qualquer cenário possível" e avisou que as tarifas terão "consequências desastrosas para os Estados Unidos", uma vez que "colocarão empregos americanos em risco, aumentarão os preços", além de que "vão minar a segurança coletiva".

"O que o motiva a considerar a aplicação de tarifas já amanhã [sábado] é o fluxo de fentanil e as travessias ilegais para os Estados Unidos. Reitero que a nossa fronteira é segura e menos de 1% do fentanil e das travessias ilegais para os Estados Unidos vêm do Canadá", insistiu o primeiro-ministro.



[notícia atualizada - com declarações de Donald Trump]