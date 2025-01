Há 900 mil trabalhadores em situação de pobreza absoluta

Pelo menos, 900 mil pessoas empregadas estão em situação de pobreza absoluta, indica o relatório intercalar "Portugal, Balanço Social 2024", que mostra ainda assim uma redução da taxa entre 2005 e 2022.



O cenário parece positivo, mas os números mostram que muita gente continua com dificuldades graves em pagar as contas ao final do mês.

Apesar da descida na taxa de pobreza absoluta, que varia entre 8,5% e 12,6% - consoante os métodos de cálculo -, os autores do estudo pedem ao Governo para ter atenção a estes números.

O documento revela que "os desempregados (25%) e as famílias com crianças (12,2%) são dos grupos com maior risco de pobreza absoluta".