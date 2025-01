Economia cresce 2,7% no 4.º trimestre de 2024 e 1,9% no conjunto do ano

A economia portuguesa cresceu 2,7% em termos homólogos e 1,5% em cadeia no último trimestre de 2024, registando um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,9% no conjunto do ano, divulgou esta quinta-feira o INE.

A estimativa rápida a 30 dias do Instituto Nacional de Estatística (INE) para a totalidade do ano passado confirmam as projeções dos economistas consultados pela agência Lusa, que esperavam uma expansão homóloga do PIB entre 1,5% e 1,9%, e superam as do Governo, que, no Orçamento do Estado para 2025, projetou um crescimento da economia de 1,8%.

Já no que diz respeito aos números relativos ao último trimestre do ano, as estimativas dos economistas consultados pela Lusa variavam entre 1,2% e 2,1% em termos homólogos e 0,2% e 1% em cadeia.

O ministro das Finanças tinha já sinalizado em 15 de janeiro, na audição na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, que os números do quarto trimestre eram "significativamente bons, com aceleração económica".