Banco BPI com lucros recorde de 588 milhões em 2024

O Banco BPI teve um lucro recorde de 588 milhões de euros em 2024, mais 12% do que em 2023, divulgou esta quinta-feira em conferência de imprensa.

O presidente executivo do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, destacou que este é o "maior resultado de sempre" mas também que o banco está atualmente muito mais capitalizado do que no passado.

Dos lucros de 588 milhões de euros, 511 milhões de euros vieram da atividade em Portugal e o restante das operações em Angola e Moçambique.

No ano passado, a margem financeira (diferença entre juros cobrados no crédito e juros pagos nos depósitos) aumentou 3% para 979 milhões de euros, enquanto as comissões bancárias cresceram 12% para 326,6 milhões de euros.