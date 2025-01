O preço médio das rendas da cidade de Lisboa está a descer - mais de 2,7%, em consequência da maior oferta disponível, com uma subida de 41%. Os dados são revelados no Índice de Rendas Residenciais divulgado esta quarta-feira.

Em declarações à Renascença, Ricardo Magalhães, diretor da Confidencial Imobiliário, sublinha que “houve um aumento de mais de 40% do número de casas no mercado de arrendamento”, explicando que “este aumento traduz a realidade desse mercado que é a circunstância de ser um mercado que tem um volume de oferta muito reduzido”.

“Só sobre um volume de oferta muito reduzido é que é possível haver aumentos tão substanciais percentualmente”, indica, destacando que “o nível de rendas que o mercado está a praticar, faz com que na avaliação de risco por parte dos proprietários acabe compensar voltar a colocar alguns imóveis no mercado de arrendamento”.

Os dados mostram que não só a oferta aumentou como as rendas estão a cair.

Para Ricardo Magalhães tudo se explica com a realidade deste mercado específico: a habitual oferta reduzida.

“Quando houve redução da oferta houve um aumento das rendas e agora que há outra vez um aumento da oferta há não só um travão - que já vem acontecendo ao longo do último ano -, mas mesmo uma descida nas rendas”, assinala.

Segundo a plataforma Idealista, a oferta disponível para arrendar em Portugal disparou 59% no quarto trimestre de 2024, numa comparação com o mesmo período do ano passado.

O distrito de Aveiro registou um crescimento de 111%, Braga 80% e Lisboa e Faro 72%.