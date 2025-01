Grandes empresas contra "garrote fiscal". Rejeitam mais TSU para financiar pensões

A Business Roundtable Portugal (BRP), associação que reúne 43 grandes empresas, recusa um eventual aumento da Taxa Social Única (TSU) para financiar as pensões.



O assunto vai ser avaliado pelo grupo de trabalho criado pelo Governo para fazer recomendações sobre a sustentabilidade da Segurança Social (SS), de acordo com o despacho a que a Renascença teve acesso.

Em declarações à Renascença, o secretário-geral da BRP, Pedro Ginjeira do Nascimento, diz que a TSU “não pode aumentar”. Pelo contrário, defende que é preciso “baixar o garrote fiscal sobre o trabalho”, explicando que “dois terços do garrote fiscal têm a ver com a TSU”.

Este responsável diz que os impostos sobre o trabalho já estão 30% acima da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

Pedro Ginjeira do Nascimento defende, por isso, a redução da TSU, por entender que “é uma medida essencial para promover a sustentabilidade de médio e longo prazo da Segurança Social.

Considera que não podem ser sempre os trabalhadores e os empregadores a pagarem a ineficiência da forma como o Estado gere a coisa pública”.